Superfans de la NFL: ellos son los 5 fanáticos más distinguidos que puedes ver en las tribunas

La intensidad con la que los fanáticos expresan su amor por el deporte, en algunas ocasiones, suele sorprender a los espectadores “ordinarios”, esto es más común dentro del ambiente futbolístico con las famosas hinchas o porras.

No obstante, la NFL no se encuentra exenta de la intensidad en sus tribunas, pues a pesar de que la locura por el deporte suele asociarse con el balón pie, la liga detrás del Super Bowl no podía quedarse atrás, siendo los “superfans” una parte vital de la identidad de los equipos dentro y fuera del emparrillado.

¿Qué es un “superfan” de la NFL?

Dentro de la afición por el futbol americano, existe un término conocido como “superfan”, otorgado a una persona destacada por la propia comunidad y los equipos de NFL, teniendo incluso un espacio dentro del salón de la fama de la liga.

Pasar de un aficionado casual a un "superfan" requiere una fuerte inversión de tiempo y recursos

Dichas figuras sobresalen por la intensidad en la que viven la afición, los superfans hacen un esfuerzo por asistir a la mayoría de los partidos de su equipo favorito, visten de manera distintiva y en la mayoría de las ocasiones, realizan acciones destacadas dentro y fuera del medio deportivo.

¿Quiénes son los superfans más conocidos de la NFL?

Ya sea por sus elaborados atuendos o la manera en la expresan su amor por el deporte, son varios los aficionados que pertenecen al selecto club de los denominados superfans.

Green Bay Packers: Frozen Tundra Man, el hombre sin frio

Jeff Kahlow invierte más de cuatro horas en su elaborado atuendo

Un ejemplo perfecto de este tipo de seguidores es el caso de “Frozen Tundra Man” un fan acérrimo de Green Bay Packers quien muestra, de manera literal, las condiciones climáticas que miles de aficionados soportan con tal de apoyar a su equipo favorito.

Desde 2004, Jeff Kahlow de 62 años, viste con la característica “cabeza de queso” que representa a los empacadores, solo que añade detalles que hacen referencia a las extremas temperaturas de hasta -25 °C que se han registrado en el icónico estadio Lambeau Field.

New York Jets: Fireman Ed, un bombero retirado que asiste a los juegos

Fireman Ed ha tenido la oportunidad de lanzar "el volado" que determina la posesión del balón en algunos partidos de los Jets

Edwin M. Anzalone, mejor conocido como “Fireman Ed”, es un auténtico bombero retirado del departamento de la ciudad de Nueva York, desde 1989 ha apoyado febrilmente al equipo de New York Jets, inventado una porra para la escuadra y participando activamente con la afición, jugadores y comentaristas de la NFL

Fireman Ed destaca por vestir con un casco de bombero en todos los encuentros a los que asiste, a pesar de haberse “retirado” brevemente en 2012 debido al desempeño de los Jets, regresó a las tribunas en 2015 y se mantiene activo hasta la actualidad.

Raiders Nations: los "malosos" de la NFL

El fanático número 57 es toda una leyenda dentro de la afición en NFL

La fanaticada del equipo de Las Vegas, conocida como “Raiders Nation” destaca por el particular empeño que cientos de aficionados ponen en sus atuendos, ejemplificando la identidad ruda y amenazante que caracterizó al equipo en los años 70 y 80, cráneos, picos y maquillajes extravagantes abundan en las tribunas.

En 2021, el superfan conocido como “The Violator” entró al salón de la fama por su constante apoyo durante 37 años a los Raiders, a pesar del aspecto de su personaje, Wayne Mabry es un carpintero retirado quien manejaba alrededor de seis horas y media para apoyar a su equipo antes de que la escuadra se murada a Las Vegas, además de ser un voluntario en diversos albergues y casas hogares de la zona.

Denver Broncos: Tim "Barrel Man" McKernan, quien solo vestía un barril y botas durante los juegos

Tim se convirtió en un ícono dentro de la fanaticada en Colorado

A raíz de una apuesta con su hermano a mediados de los años 70, Tim tuvo que encontrar un atuendo peculiar que lo hiciera aparecer en televisión al momento de asistir a los partidos de Denver Broncos, siendo un barril y unas botas el "disfraz" ideal.

Además de ganar la apuesta, Tim se convirtió en un ícono dentro de la fanaticada en Colorado, el personaje "Barrel Man" fue el superfan por excelencia de los Broncos durante más de tres décadas. Lamentablemente el hombre del barril falleció en 2009 a los 69 años.

Barrel Man se encargó de animar los partidos locales de Broncos hasta el 2009

Siendo un personaje tan querido en la comunidad deportiva local, "Barrel Man" cuenta con una estatua en las inmediaciones del estadio de Denver, la cual recuerda el amor del hombre que, sin importar la nieve o la lluvia, solo portaba un barril al momento de animar a su equipo favorito.

Chicago Bears: Glenn Timmermann el "fan de por vida"

Glenn tiene más de 140 tatuajes alusivos a Chicago Bears

El compromiso de los superfans con sus respectivos equipos suele exceder la pasión de un aficionado normal, no obstante, Glenn Timmermann, de alguna forma, supera incluso el amor de la mayoría de los personajes mencionados en la escena deportiva.

Glenn se define como un "fan de por vida" de los Chicago Bears y nunca mejor dicho, pues cuenta con más de 140 tatuajes alusivos al equipo, siendo la gran mayoría de ellos firmas de famosos jugadores históricos para la franquicia deportiva.

