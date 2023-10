Tom Brady y el "Chicharito" Hernández revelan el momento que los hizo alcanzar el éxito

La leyenda de la NFL, Tom Brady y el delantero mexicano Javier Hernández fueron las figuras que cerraron con el segundo día de actividades de ExMa 2023 "Heros & Doers" en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México.

En pláticas dirigidas a emprendedores y estudiantes, ambos deportistas compartieron lo aprendido a lo largo de sus recorridos profesionales.

"Siento que muchos de ustedes se pueden identificar con mi historia. Hay muchos que no son favoritos, pero con el trabajo duro se puede lograr. Tal vez por ahora, no eres el mejor, pero con trabajo lo alcanzaras", declaró Brady, quien extendió por 23 años su carrera profesional y logró pasar del draft 199, hacer el mejor jugador de la historia con siete anillos del Super Bowl.

TB12 aseguró que disfruta mucho ser padre de familia

Créditos: Érika Montoya

Tom Brady: la vida durante y después de la NFL

Ovacionado por todos, Brady resaltó que elementos como la disciplina, la determinación, la resiliencia y dureza son fundamentales para poder alcanzar las metas.

"Nunca he sentido apego, a qué me digan el más grande. Nunca quise ser mejor que cualquiera. Solo quería ser el mejor que pudiera ser y que mi equipo venciera a los otros. Siempre podremos aprender de personas jóvenes o mayores. Nunca dejamos de aprender porque lo que sabemos es muy poco y lo que no sabemos es interminable", explicó el exjugador que portó los colores de los Patriotas y de los Bucaneros.

Ahora, en esta nueva etapa de su vida, desde el anuncio de su retiro a principios de año, TB12 aseguró que disfruta mucho ser padre de familia y en retrospectiva entiende el papel tan fundamental la mezcla que tuvo su exentrenador, Bill Belichick, y su deseo de mejorar día con día.

Chicharito Hernández: "Siempre me dijeron que no era lo suficientemente"

Por su parte, el jugador del LA Galaxy, Chicharito Hernández, quien lleva cuatro meses en la banca por lesión, hablo de como las críticas lo han impulsado a seguir avanzando y cumplir sus metas.

Las críticas han motivado la carrera del "Chicharito"

Créditos: Archivo

"Toda mi vida he escuchado a mis críticos y haters, pero siempre fui para el lado contrario. Siempre me dijeron que no era lo suficientemente bueno, que tenía todas esas buenas experiencias solo por mi papá. Siempre los escuché, pero siempre supe que no era cierto y tenía que probarlo", dijo.

Hernández señaló que su lesión en la rodilla ha sido un proceso de aprendizaje y que reconoce que cada decisión, por pequeña que sea, tiene una influencia en lo que se verá de él.

