Asumí un rol de villano por dos años: “Chicharito” Hernández

Un escándalo de indisciplina, que incluyó el encuentro con mujeres que no eran sus esposas o novias durante una concentración de la Selección Mexicana en Nueva Jersey ocurrida en 2019, le costó la convocatoria al Tricolor a Javier “Chicharito” Hernández. A cuatro años de los acontecimientos, el jugador del L. A. Galaxy ofreció su versión de los hechos.

“Yo asumí un rol de villano. Para que la gente entienda esto: hubieron cuatro años de proceso, en los que yo no estaba, los primeros dos años de quién se habló más de la manera más negativa, y estaba pasando por un divorcio, aquí no hacía ni un gol, ya me querían retirar.

“Después, los otros dos años fue a la inversa. No te estoy poniendo esta cronología del tiempo para decirte que yo tenía razón ni mucho menos. A lo que quiero llegar es que estos dos años yo sabía que era un precio a pagar por el error, pero también por una decisión que yo tomé”, apuntó el jugador tapatío en una entrevista con la cadena deportiva Fox Sports.

Durante la fiesta tras un partido amistoso en contra de Argentina que terminó a favor de la albiceleste, también participaron Guillermo Ochoa, Miguel Layún, Héctor Moreno y Marco Fabian, pero a ninguno de ellos se le aplicó un veto como el que padeció el delantero angelino.

“Aquí la cuestión no es quién se equivocó más y quién se equivocó menos, sino que todos pudieron haberlo hecho mejor y cada uno a su conveniencia decidió hacerlo como quisiera y, al final, el tiempo pone a cada uno en su lugar”, detalló.

Sin embargo, Hernández descartó revelar toda la verdad con respecto al hecho, debido a que todavía podría afectar la carrera de alguno de sus compañeros, algo que no está dispuesto a hacer.

“Sí lo reconocí, y a tiempo y todo, pero aquí el problema es que hay algo de lo que no voy a poder hablar porque me llevo a alguien entre las patas y no lo voy a hacer, pero así tenía qué pasar”, añadió el futbolista.

Hace algunos días, Hernández señaló que platicó con el actual estratega de la Selección Nacional, Diego Cocca, sobre un posible regreso al Tri.

“Yo recibí una llamada hace tres semanas de Diego Cocca para informarme que al igual que yo y todos los jugadores mexicanos tenemos las puertas abiertas y todo iba a depender de nuestro nivel futbolístico”, argumentó.

