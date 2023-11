Leclerc partirá primero en Las Vegas, “Checo” Pérez iniciará en el lugar 11

El piloto monegasco Charles Leclerc consiguió la pole position del Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas en una sesión de clasificación dominada por los Ferrari.

Tras la caótica primera jornada del jueves en la capital del juego, el rojo de los autos Ferrari relució en este nuevo circuito urbano, construido en el corazón de la gran avenida de los casinos.

Leclerc logró la pole número 23 de su carrera con una mejor vuelta de 1:32.726, apenas 0.044 por delante de su compañero de Ferrari, Carlos Sainz.

El español, sin embargo, deberá arrancar el Gran Premio de la noche del sábado en la decimosegunda plaza de la parrilla. El jueves, Sainz fue penalizado con la pérdida de 10 puestos por los cambios efectuados para reparar su auto del fuerte golpe sufrido por un problema con una alcantarilla del trazado.

"El equipo ha hecho un trabajo magnífico, hemos dominado la clasificación después de un día difícil ayer, y es increíble estar entre los dos primeros. Hoy lo he hecho lo mejor que he podido. Pero sigo muy decepcionado por lo que pasó ayer, sigo enfadado pero intento no mostrarlo demasiado", reconoció el español.

Ferrari impuso su ley en el circuito de Las Vegas. Foto: AFP

El castigo a Sainz dejó la segunda posición en manos de Max Verstappen (Red Bull), quien hizo el tercer mejor tiempo a 0.378 y tiene asegurado desde hace semanas su tercer título del Mundial.

"Ha sido muy divertido. Creo que hoy hemos sacado el máximo. Todo el fin de semana hasta ahora nos ha faltado un poco de rendimiento a una vuelta y eso fue bastante claro. Espero que mañana en la carrera los neumáticos nos vayan bien de nuevo y podamos avanzar", dijo Verstappen, que confía en volver a remontar ante Leclerc en el día de la carrera.

"Salir desde la 'pole' es genial. Sin embargo, estoy un poco decepcionado con mis vueltas en la tercera parte de la clasificación. No hice un buen trabajo. Ahora tenemos que concentrarnos en la carrera. Normalmente, ahí es donde nos falta más rendimiento", reconoció el monegasco, que ocupa una decepcionante séptima posición en la clasificación general.

Verstappen partirá en segundo lugar, tras una sanción a Carlos Sainz. Foto: AFP

El británico George Russell (Mercedes) y el francés Pierre Gasly (Alpine) se ganaron un lugar en la segunda fila en una clasificación que dejó resultados inesperados.

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (Mercedes), competidores por la segunda plaza de la temporada tras Verstappen, quedaron fuera de la última parte de la clasificación.

La amenaza de sorpresas ya había saltado cuando los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, quedaron eliminados tras la primera parte.

Concluye accidentada clasificación

Los últimos ensayos libres y la 'qualy' brindaron a los aficionados el espectáculo del que se les privó en la esperada primera jornada en Las Vegas, una ciudad que hizo una enorme inversión para recibir a lo grande a la Fórmula 1 tras las dos carreras de 1981 y 1982, celebradas en el estacionamiento del emblemático casino Caesars Palace.

La primera sesión de ensayos fue abruptamente cancelada después de solo nueve minutos por un problema con la tapa de una alcantarilla, la cual causó graves daños en el vehículo de Sainz. Algunas de las modificaciones que tuvo que hacer Ferrari en el auto sobrepasaron el límite de cambios en la temporada y motivaron la sanción de 10 puestos al piloto español.

Durante las clasificaciones, ocurrieron distintos accidentes. Foto: AFP

Además de las reparaciones en la alcantarilla, los 6.2 kilómetros del circuito en la célebre avenida Strip fueron también revisados, lo que provocó un gran retraso que llevó a la evacuación del público de las gradas y que la segunda sesión de ensayos terminara a las cuatro de la madrugada.

Bajo las luces de neón de los más famosos casinos y hoteles y de las asombrosas iluminaciones de la gigantesca 'Sphere', el trazado no mostró problemas significativos durante los terceros ensayos libres ni la clasificación.

El Gran Premio, que arrancará a las 22:00 locales, es el penúltimo del calendario de la Fórmula 1, que echará el cierre en Abu Dabi el 26 de noviembre.

Con información de AFP