Todo el glamour está en Las Vegas

Este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de Las Vegas, la penúltima carrera del año. Este circuito va más allá de la competición, representa lujo, exclusividad, personajes famosos, moda, show y mucho dinero. La Fórmula 1 regresa a La ciudad de los casinos, luego de 41 años.



Cuando se habla del Gran Circo, lo primero que se viene a la mente es espectáculo y negocio, un negocio que los organizadores ejecutan de manera fenomenal. El Gran Premio de Las Vegas viene como anillo al dedo para lo que busca la F1. Además, la carrera se celebrará a primera hora del domingo para que pueda haber una enorme audiencia en todo el mundo y no haya temas con el horario. Así es, no descuidan ni un sólo detalle para maximizar las ganancias.



Un dato importante, es que la pista callejera de La ciudad del pecado podría romper el récord de la carrera más fría de la historia. Hay pronóstico de ocho grados centígrados a la hora de arranque, y la temperatura podría bajar aún más. Los cálculos más extremos es que se llegue a los cinco grados centígrados, clima que igualaría la carrera más fría en la historia de la F1, el Gran Premio de Canadá, de 1978. Ese clima afecta a los pilotos, ya que no hay casi nada de agarre en los neumáticos del coche, entonces es más difícil de tener estabilidad.



Las escuderías saben que es el último empujón de la temporada y se pelea a todo motor por cada puesto del campeonato de constructores. Dependiendo el lugar que queden posicionados es el presupuesto que recibirán para el siguiente año, un lugar más alto puede ser algunos millones de diferencia.



Red Bull ya tiene asegurado el primer puesto, Mercedes es segundo, pero Ferrari está al acecho en tercer lugar. McLaren le sigue en cuarta posición; sin embargo, Aston Martin lo persigue muy cerca y tiene la posibilidad de adelantarlos en las últimas dos carreras. El resto de los monoplazas están más rezagados, Alpine, de sexto; Williams, de séptimo, AlphaTauri, de octavo, Alfa Romeo, de noveno, y en el último sitio, Haas. El director de equipo de la escudería estadounidense, Guenther Steiner, no debe de estar muy contento con el rendimiento de esta campaña.



En el campeonato de pilotos, Max Verstappen se coronó campeón del mundo desde el Gran Premio de Qatar, tercero de manera consecutiva. El mexicano Sergio Pérez es segundo, y Lewis Hamilton, tercero. La batalla entre Checo, y el siete veces ganador mundial está en el momento cumbre, si el azteca obtiene un buen rendimiento el fin de semana podría amarrar el segundo lugar, ya que tiene 32 puntos de diferencia sobre el británico.



El Ministro de defensa tiene claro lo que significaría ese resultado para su carrera:

"Sería algo único, para mí sería el mejor resultado de mi carrera, después de una temporada tan dura, tan difícil en muchos momentos, poder rescatar un buen resultado en el campeonato y que sea la primera vez de mi equipo, de Red Bull, que consigamos el 1-2 en el campeonato".



En su historial del automovilismo competitivo, la escudería austriaca nunca ha conseguido el 1-2 en el campeonato de pilotos.



Todo está listo en Las Vegas para ofrecernos el mejor entrenamiento, hoteles, casinos, infraestructura y glamour son las mejores combinaciones que la Fórmula 1 puede tener.

