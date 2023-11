ALERTA: Joven halla cámara de video oculta en probador de mujeres de Bershka

Un escandaloso video circula a través de TikTok y ya se ha hecho viral por la indignación que está provocando en los usuarios. Una clienta de la tienda de ropa Bershka en México, encontró una cámara oculta entre la pared y el espejo y las reacciones al material no se han hecho esperar.

Bershka es una tienda de ropa del grupo español Inditex con presencia en centros comerciales de casi todo el país. Las colecciones están dirigidas a un target de chicas menores de edad o jóvenes adultas que acuden al establecimiento por ser prendas en tendencia y de bajo costo.

Bershka es una de las tiendas de ropa más populares entre las jóvenes

Es sabido que el área de probadores es muy solicitada por mujeres que acuden a Bershka para probarse los modelos en venta. En un día normal, podríamos encontrar una fila de al menos 15 jóvenes esperando para usar los vestidores en un área que aparentemente debería ser privada.

Sin embargo, al parecer la privacidad no está garantizada. Este hecho sucedió en Plaza Ceiba en Culiacán, Sinaloa:

"Chicas, esto me pasó ayer domingo en un probador de Bershka, por favor difundan"

En el video que la usuaria compartió en TikTok se observa que hay una especie de tornillo que parece desprenderse de la pared, junto al espejo, La sorpresa que se llevó cuando descubrió que en realidad se trata de una especie de mini cámara oculta y junto al supuesto tornillo, estaba el mecanismo que conecta el aparato con la corriente de luz y la red a la que se mandan las imágenes que capta.

"Iba a medirme algo y miré un t ipo tornillo pegado a la pared con cinta, muy extraño. Tengan mucho cuidado porque es una persona depravada que puso estas cámaras ocultas".

El clip de TikTok lleva más de 1 millón de reproducciones y miles de comentarios de usuarios indignados por el descubrimiento de cámaras ocultas en los probadores de Bershka Culiacán.

Mecanismo de cámara oculta en Culiacán

¿Dónde está la Plaza Ceiba de Culiacán?

El centro comercial se encuentra ubicado sobre el Boulevard Pedro Infante 2550, colonia Los Álamos en Culiacán Rosales, Sinaloa y es uno de los más concurridos por su variedad de tiendas y extensión.

Si acudes a alguna de estas tiendas, asegúrate de que la privacidad en el área de probadores esté garantizada. Si notas 'algo raro' no dudes en reportarlo con los encargados del establecimiento y no te confíes si no te sientes segura de estar ahí.