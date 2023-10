Modelo confiesa que no ha tenido intimidad en más de dos años, "mi belleza intimida", asegura

La influencer Amber “Sweetheart” Johanssen, quien tiene 37 años, se volvió tendencia luego de asegurar que durante dos años no ha tenido intimidad a pesar de ser muy popular y halagada en Instagram, donde tiene más de 500 mil seguidores. Ella considera que la culpa es de su belleza y que los hombres le tienen “mucho miedo” y que su éxito los asusta. Sus palabras se volvieron tendencia.

"La última vez que intenté organizar una cita, el chico la canceló en el último minuto. Sinceramente, creo que se sintió intimidado por mi éxito y mi belleza… Los hombres me han dicho que no me toman en serio y que les daría vergüenza estar conmigo”, expuso la modelo en redes.

Aunque siempre le llueven halagos, no logra encontrar a su media naranja. Foto: @amberjsweetheart / Instagram.

¿Por qué no encuentra el amor?

Amber, quien afirma ganar cerca de 1 millón de pesos mexicanos con la venta de contenidos en línea, aseguró: "Hace dos años que no tengo citas. No soy célibe por elección, simplemente no encuentro al hombre adecuado. Mi trabajo dificulta mi vida amorosa y sexual, la mayoría de los chicos tienen miedo de acercarse a mí”.

Las apps de cita no le han funcionado. Foto: @amberjsweetheart / Instagram.

Agregó que las aplicaciones de citas tampoco le han resultado ser de utilidad, pues muchos consideran que su cuenta es falsa o encuentran que vende contenido para adultos, “eso lo hace muy incómodo. Creo que están más interesados en acostarse conmigo que en conocerme", lamentó.

Aún espera encontrar el amor

Esta mujer sueca ha mencionado que pese a la mala experiencia, no se ha dejado caer y espera pronto encontrar al amor de su vida. Pero tiene una lista de requisitos: "Busco a alguien inteligente, amable, con buenos modales y que no sea tacaño. Mi mayor problema con los hombres es la falta de caballerosidad. Por desgracia, en mi país los chicos quieren compartir la cuenta al 50% y lo odio, sobre todo en la primera cita”, mencionó, según recogió el diario Daily Star.

No pierde la esperanza. Foto: @amberjsweetheart / Instagram.

"Antes de ser modelo, solía tener muchas más citas y una vida sexual mejor que ahora. De momento, me he resignado a que puede ser difícil encontrar un hombre debido a mi trabajo. Me encantaría encontrar un hombre ‘normal’ que me aceptara tal como soy”, concluyó. Luego de esto, en sus redes le llovieron propuestas de sus fans.

