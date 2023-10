En 1999 un "robot del futuro" en Brasil aseguró saber cómo sería el 2023, ¿se cumplieron sus palabras?

Era el final de la década de los años 90 y el siglo XXI pintaba como algo revolucionario. en brasil, por ese entonces, la cantante y presentadora Xuxa llevó a un “robot del futuro” su programa para preguntarle cómo sería todo en el año 2023. Sus palabras tomaron por sorpresa a muchos y algunos se espantaron, pero ¿algo de lo que dijo se volvió real? El año está por terminar y muchos recordaron este momento.

Un video de lo ocurrido se ha viralizado en redes sociales y se han generado muchas burlas, pues algunos consideran que el presunto robot ni siquiera parecía uno y otros más porque sus palabras resultaron no ser acertadas.

¿Qué dijo el robot sobre el 2023?

En ese entonces mencionó que la humanidad viviría en paz y en armonía con la naturaleza. Además, adelantó que no habría drogas ni violencia. Lamentablemente, sus visiones no coinciden con la realidad actual, que enfrenta problemas como guerras y el avance del cambio climático. Algunos observadores señalaron que, en realidad, no era un robot auténtico, sino una persona maquillada para lucir como tal.

Además, en la actualidad hay un conflicto muy cruento. El implacable bombardeo israelí a Gaza se registra en respuesta a un brutal ataque sorpresa del 7 de octubre por parte de Hamás que mató a más de 1.400 personas en Israel, muchas de ellas civiles. Más de 200 personas fueron llevadas por la fuerza a Gaza como rehenes. El número de muertos en ambos bandos no tiene precedentes en el conflicto palestino-israelí y es probable que aumente si Israel lanza una ofensiva terrestre destinada a aplastar a Hamás.

Europa también está en Guerra

Rusia ha intensificado los ataques cerca de la ciudad de Avdiivka, en la región oriental de Donetsk, en Ucrania, y la ciudad nororiental de Kupyansk en un intento por hacer avanzar la línea del frente antes del invierno boreal. Además, se informó que Rusia está ejecutando a soldados que intentan retirarse de una nueva y sangrienta ofensiva en el este de Ucrania donde las fuerzas rusas han sufrido pérdidas "significativas", según difundió la Casa Blanca.

