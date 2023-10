Chat-GPT podrá hablar contigo

Han sido meses de grandes implementaciones por parte de la empresa Open AI, encargada de crear y traer al mundo al famoso ChatGPT. Y es que se comenzará a implementar una nueva característica a la famosa inteligencia artificial, el uso de su propia “voz” para hablar contigo.



Hace unas semanas la empresa publicó en su blog que está nueva característica podría utilizarse para resolver diferentes dificultades que pueda tener el usuario, además de cosas tan simples como lo es contar un cuento para dormir.

Esta función se está impulsando con un nuevo modelo de conversión de texto a “voz,” que es capaz de generar un audio similar al humano a partir de una muestra de voz, mencionó la empresa Open AI en su mismo blog.



Sin duda alguna está nueva característica nos recuerda bastante a los asistentes inteligentes como Alexa de Amazon, Google y Siri de Apple, los cuales ya tienen mucho más tiempo en el mercado siendo asistentes virtuales con “voz”, y es que estas empresas también se han manifestado por el uso de la IA y aseguran que se están actualizando para utilizarla también ellos en un futuro cercano.

ChatGPT la IA más popular

Foto: elearningindust

Uno de los miedos más grandes por parte del público desde que se dio a conocer el uso de la inteligencia artificial, es el hecho de que esta pueda sustituir ciertas profesiones como lo son: Diseño, Pedagogía, Arquitectura, Contaduría, Mercadotecnia, Psicología, Periodismo, entre otras, y con esta nueva implementación de “voz” diferentes usuarios en redes sociales se volvieron a plantear la misma idea y preocupación sobre que podría ocurrir en un futuro con estas profesiones.

En entrevista exclusiva con la Dra. Andrómeda Martínez Nemecio, periodista y profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac México, señaló: “hoy en día la inteligencia artificial aún no tiene la capacidad de creación de ideas, lo que le pedimos a ChatGPT son respuestas, el chat solo responde a las directrices que le damos, no proporciona información que no le hayamos solicitado”.

Agregó que la IA siempre necesitará intervención humana para dar información referencial, datos duros, metalingüístico, creación de conceptos, recomendar, siempre va a necesitar la incidencia humana.

Dra. Andrómeda Martínez Nemecio

Foto especial

“Es una situación que a cualquier profesionista y periodista le preocupa; pero la IA siempre va a necesitar a la mente humana para funcionar. Puede que en algún futuro la IA sustituya la labor de un profesionista o periodista, pero esto sucederá a muy largo plazo”, mencionó.

Por el momento solo queda esperar lo que nos deparará en un futuro el uso de la inteligencia artificial y la nueva tecnología que surja.

Y por su parte las nuevas implementaciones de “voz” a ChatGPT llegarán muy pronto a los usuarios y suscriptores que paguen los servios Plus y Enterprise.



Por: Christopher Moreno López, Lic. en Cumuncación, Universidad Anáhuac



XBB