Incesto, adicciones y violencia: la perturbadora historia detrás de la banda "The Mamas and the Papas"

A lo largo del tiempo hemos podido conocer a bandas que han revolucionado la industria musical, llegando a tener un reconocimiento mundial al marcar un antes y un después con cada una de sus canciones y este es el caso de la agrupación estadounidense The Mamas & the Papas que integrada por John Phillips, Denny Doherty, Michelle Phillips, Cass Elliot y Jill Gibson (aunque por breve tiempo) se convirtieron en ícono de los años 60, llevando su legado hasta nuestros días. Y es que ¿quién no se ha puesto a bailar con su clásico California Dreamin' mientras nos imaginamos con un outfit sesentero?

Pero además del innegable éxito de esta banda y la armonía transmitida en cada una de sus canciones, los integrantes se han visto involucrados en turbias historias que involucran abuso sexual y un consumo problemático de sustancias, así como incesto y violencia. Fue a través de la plataforma TikTok en donde recientemente se hizo viral un iceberg en donde se develan los atroces actos cometidos por John Phillips en contra de su propia hija, así como la violencia ejercida hacia su esposa, Michelle Phillips, quien además era nueve años menor que él.

El grupo hizo grabaciones y actuó desde 1965 a 1968, produciendo un total de cinco álbumes.

Fotografía: Instagram/@mamaspapasmusic

¿Qué pasó con los integrantes de The Mamas and the Papas?

De acuerdo con la información compartida por Blanca Guilera en su cuenta de TikTok, a pesar del arrollador éxito que tuvo la agrupación (mismo que los ha ayudado a trascender hasta nuestros días), internamente tenían problemas bastante fuertes ya que, para comenzar, John Phillips se casó con Michelle Phillips mientras ella tenía 18 años y él 27, pero su relación comenzó cuando él se encontraba casado y ella aún no tenía la mayoría de edad, por lo que se ha cuestionado la infidelidad y la marcada diferencia de edad ya que parece ser que esto fue un detonante para los actos de violencia de género que John ejercía sobre Michelle.

Por otra parte, John también ha sido acusado de cometer actos de gordofobia ya que en varias ocasiones maltrató a Cass Elliot debido a su figura, afirmando que su imagen no iba de acuerdo a la banda, dejando de lado el talento vocal que Cass demostró siempre. Se dice que John y los demás integrantes de la banda hacían bromas muy crueles sobre el físico de Cass y éstas la llevaron a realizar dietas sumamente dañinas y a pesar de que se dice que su muerte se debió a que se ahogó con un sandwich, mucho se especula que en realidad tuvo un paro cardiaco debido a la mala alimentación que llevaba por las dietas extremas a las que se sometió.

Oficialmente se dijo que Cass se ahogó con un sandwich, pero hoy en día esto es tomado como una última broma cruel sobre su aspecto.

Fotografía: Instagram/@mamaspapasmusic

El abuso sexual cometido por John Phillips en contra de su propia hija

Por si esto no fuera poco, John Phillips fue responsable de cometer un atroz acto en contra de su propia hija, fruto de su matrimonio anterior; de acuerdo con lo compartido por Mackenzie, hija del cantante, un día antes de su boda se encontraba consumiendo sustancias con John, su padre, al poco tiempo de estar juntos ella perdió el conocimiento y despertó mientras su propio padre abusaba sexualmente de ella. Se especula que en ese tiempo ella tenía tan sólo 19 años.

Mackenzie reveló también que después de ese abuso comenzó a tener consumos problemáticos con las sustancias y por 10 años su padre continuó abusando de ella, lo que explicó como un "síndrome de Estocolmo" ya que incluso llegó a justificarlo afirmando que tenían una relación de "incesto consensuado", cuando en realidad era víctima de múltiples abusos por parte de John Phillips. Eso duró hasta que ella descubrió que estaba embarazada y al pensar que ésto podría ser fruto del constante abuso de su padre, decidió realizarse un aborto.

Michelle Phillips también afirmó que fue víctima de un acto de violencia por parte de su esposo, mismo por el que terminó en el hospital.

Fotografía: Instagram/@mamaspapasmusic

¿Cuándo se separaron The Mamas and the Papas?

Finalmente, la infidelidad desencadenó la ruptura del grupo ya que Denny Doherty se involucró en una relación con Michelle Phillips, quien estaba casada con John Phillips, manteniendo esto en secreto, sin embargo, durante un viaje a México, Denny confesó su amor por Michelle a Cass Elliot, lo que provocó la furia de Cass, ya que ella también estaba secretamente enamorada de Denny, posteriormente, John Phillips descubrió a Michelle y Denny juntos en la cama y abandonó el hogar.

Aunque Michelle y John lograron reconciliarse y comprar una casa en Bel Air, el grupo continuó enfrentando problemas, Denny comenzó a lidiar con problemas de alcohol como resultado de su relación no correspondida con Michelle, por lo que el grupo se separó en 1968. Cass admitió en una entrevista en la revista Rolling Stone que expresó su deseo de seguir una carrera como solista, lo que contribuyó a la ruptura del grupo.

El nombre del grupo fue inspirado en un programa de entrevistas que se emitía a diario en la televisión.

Fotografía: Instagram/@mamaspapasmusic

Cass Elliot lamentablemente falleció debido a un ataque al corazón el 29 de julio de 1974 mientras estaba de gira; John Phillips murió a causa de un infarto el 18 de marzo de 2001 y Denny Doherty también nos dejó el 19 de enero de 2007 debido a problemas renales, estas pérdidas marcaron el final de una era para el icónico grupo musical llenó de violencia por parte de John.

SIGUE LEYENDO:

Esta leyenda afirma que el fantasma de Viridiana Alatriste, hija de Silvia Pinal, no descansa en paz y sigue lamentándose por las calles de la CDMX

La película de falso documental en donde explican el origen del temblor del 85 en México