Eliza Puente, Directora de Fundación CIMA: “En este país muchas mujeres mueren de esta enfermedad"

Abogada de profesión, Eliza ha estado involucrada con Fundación Cima desde sus inicios, pues es una de las mejores amigas de Alejandra de Cima, fundadora de esta asociación y quien padeció cáncer de mama.

“Nos casamos casi al mismo tiempo, somos amigas desde los 13 años, yo decidí que no quería ser mamá, pero el sueño de Ale era ser mamá. Estaba en sus primeros años de matrimonio, ya planeando para cuándo embarazarse y, de repente, a los 30 años recién casada, sin antecedentes, siendo una persona saludable, deportista..."

"Para mí fue terrible porque es una de las veces que he visto, con la inmadurez que uno puede tener a esas edades y que se imagina todo menos eso, la pérdida de una amiga y que conectas con tu propio riesgo también, porque si a ella le pasa, ¿por qué a mí no?”, recordó Eliza sobre ese difícil momento en el que su amiga fue diagnosticada."

A lo que comentó que para ella lo más importante para acompañar a alguien en este proceso es escuchar, “antes de proponer algo, escuchar la necesidad del otro. A veces es nada más un silencio, estar ahí, y cada persona tiene procesos y necesidades distintas”.

Asimismo, nos habló de la importante labor que tiene con Fundación Cima y sus programas.

“Tienen que ver con información que desplegamos desde las redes sociales de la fundación, la página web y otra página más que está dedicada a pacientes con cáncer de mama metastásico. En los diferentes foros que tenemos damos pláticas testimoniales y de concientización a diferentes grupos en los que explicamos todo lo que sí se puede hacer respecto del cáncer de mama, porque la ventana de oportunidad que tenemos para detectar oportunamente, sí es una ventana que podemos aprovechar y no necesariamente lo estamos haciendo y esto cambia el significado del cáncer relacionado con un desenlace como pudiera ser la muerte”, aseguró Eliza.

Fundación Cima hoy ya tiene 21 años de apoyar a mujeres que padecen la enfermedad y ha sido un gran aprendizaje y recorrido.

“Ella (Alejandra de Cima) volvió del cáncer un proyecto de vida, una misión, con más de 605 mil personas tocadas de manera directa por lo que ella imaginó y lo que ella empujó, y toda la gente que se ha ido involucrando en este trayecto. Todos tenemos esos momentos difíciles y esos momentos en los que queremos tirar la toalla, momentos en los que no entendemos por qué están pasando las cosas. Pero tener tan de cerca ejemplos como los de Ale, las pacientes, y traspolarlos a los desafíos personales que a mí me han tocado vivir como cuidadora de un enfermo, te cambia la perspectiva. Es cuestión de la historia. La situación está ahí, pero me puedo contar una historia distinta para abordarla desde un punto de vista diferente”.