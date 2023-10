¿Cómo ver el eclipse solar de octubre 2023 GRATIS desde tu celular?

El espectáculo astronómico más esperado del año está por llegar. El próximo 14 de octubre de 2023, las espectaculares imágenes de la Luna interponiéndose entre la Tierra y el Sol, hablarán por sí solas y México será testigo de ello. Los amantes de los eventos cósmicos ya iniciaron la cuenta regresiva para observar el eclipse solar anular que se apreciará en toda la República, un fenómeno que desde hace cuatro siglos no se había percibido en nuestro territorio.

Este evento cósmico se apreciará a simple vista, sin embargo, hay que tener cuidado, puesto que mirar directamente al sol, incluso por un corto periodo de tiempo, puede dañar la retina de forma permanente. Aunque durante un eclipse solar, la luna bloquea cualquier parte del sol, mirar directamente al éste durante el evento puede producir grave daño a los ojos. Ante ello, se recomienda usar lentes especiales o aditamentos caseros para proteger la vista.

Mirar directamente al sol, incluso por un corto periodo, puede dañar la retina permanentemente. Foto: Cuartoscuro

Observa el eclipse de octubre gratis desde tu celular: la NASA lo transmitirá en vivo

Si estás en el trabajo y no puedes salir a ver el fenómeno astronómico o las condiciones meteorológicas no lo permiten porque está nublado, no te preocupes, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) realizará transmisiones “en vivo” por medio de su cuenta oficial y todas sus redes sociales: YouTube, X y Facebook. Da clic en este enlace para ver el eclipse en tiempo real de la NASA.

El Comité Nacional de Eclipses en México transmitirá el eclipse solar anular en tiempo real

El Comité Nacional de Eclipses en México está constituido por distintos y numeroso institutos del centro, sur y norte del país. Este grupo es una de esas grandes opciones que ofrece nuestro país para informarse del eclipse solar anular que tendrá cita este 14 de octubre, así como del próximo evento celestial que ocurrirá en abril de 2024.

El grupo interdisciplinario tendrá transmisiones desde diferentes lugares de México, entre ellos Campeche y Chetumal, donde el fenómeno se apreciará en su máximo esplendor. Ante ello, el comité ha invitado a seguir sus redes sociales para que no te pierdas de este espectáculo.

Exploratium proyectará el eclipse solar anular gratis

“Exploratium”, el museo de ciencia, tecnología y artes en los Estados Unidos, inaugurado en 1969 por el físico Frank Oppenheimer para los amantes de la astrofísica, también transmitirá el espectacular evento a través de todas sus redes sociales:

