Caso Dani Alves: víctima de presunto abuso sexual renunció a ser indemnizada por el exjugador del Barcelona

La víctima de 23 años de edad que presuntamente fue abusada sexualmente por Dani Alves ha renunciado, ante una jueza que investiga el caso, a ser indemnizada por el exjugador del Fútbol Club Barcelona. A pesar de que las autoridades le han recalcado que tiene el derecho, en caso de condena, de recibir una reparación del daño económica, la mujer renunció a ejercer su derecho, esto debido a que su objetivo principal es que el deportista pague con cárcel y se haga justicia. Desde el viernes pasado, Alves se encuentra en prisión provisional sin derecho a fianza, luego de que la jueza escuchara las declaraciones de víctima, acusado y las indagatorias recopiladas por los Mossos d’Esquadra.

La presunta agresión del jugador ocurrió el 30 de diciembre de 2022

Foto: MexSport

Cabe señalar que la agresión sexual ocurrió el pasado 30 de diciembre en la zona de lavabos de una discoteca VIP ubicada en una discoteca Sutton, en Barcelona. De acuerdo con medios españoles que han tendio acceso a los documentos judiciales, el proceso legal se ha llevado con las declaraciones de la víctima catalogadas como "contundentes y persistentes" y las del agresor como contradictorias. Luego de la agresión, específicamente 3 días después, la mujer decidió poner la denuncia contra el exjugador de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Aquella madrugada, la mujer ingresó al inmueble en compañía de una amiga y su prima alrededor de las 2:00 horas. Posteriormente conocieron a unos hombres mexicanos que las invitaron a la zona VIP del lugar, donde un mesero les pidió que se cambiaran a la mesa de Dani Alves. La mujer reveló que no conocía quién era el jugador hasta que los mexicanos se lo comentaron. Incluso, el brasileño bromeó diciendo que jugaba “a petanca en L’Hospitalet”.

Se prevé que el delito que Dani Alves implica penas de entre cuatro y 12 años de cárcel

Foto: AFP

En la sala VIP de Sutton, Alves les ofreció una copa a las jóvenes y de inmediato se colocó atrás de la víctima. “Me estaba dando asco. Desde atrás cogió mi mano, la puso en su pene y la quité”, detalló. El defensa brasileño, quien recientemente participó en la Copa del Mundo de Qatar, la invitó a cruzar una puerta que conectaba con los lavabos, la cerró y él se sentó en el inodoro. El atleta la amenazó, le dijo que no podía retirarse. Tiempo después ocurrió la agresión sexual. La víctima salió del sitio llorando y pidió ayuda con sus amigas, además de los trabajadores del lugar. Fue atendida en el Hospital Clínic, cuyo parte médico es uno de los indicios que obran en la causa.

Las contradicciones de Alves

Durante una audiencia ante las autoridades, Alves ofreció hasta tres versiones diferentes en un lapso de 45 minutos. Tras las preguntas de la jueza, el jugador señaló que él se encontraba en el baño y que la chica entró, que no hubo un contacto sexual. Con la fiscal, explicó que cuando ella entró al baño él se quedó parado sin saber qué hacer. Y en una acusación particular sentenció que el comportamiento sexual fue de la víctima, quien se fue contra él mientras hacía sus necesidades y le hizo una felación.

Las declaraciones de Alves se alejan demasiado a lo que había compartido a través de la televisión durante la transmisión de "Y ahora Sonsoles", de Antena 3. “Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé quién es, no la he visto nunca en mi vida”, dijo. Las palabras del brasileño tampoco se compadece con los indicios que los Mossos d’Esquadra recopilaron. Luego de interponer la denuncia, la mujer entregó el vestido negro que utilizó esa noche, donde se tienen restos biológicos, y también autorizó la extracción de ADN para cotejar con las muestras halladas en el lavabo de la zona VIP.

Durante una audiencia ante las autoridades, Alves ofreció hasta tres versiones diferentes en un lapso de 45 minutos

Foto: AFP

De igual forma se recogieron testimonios y cámaras de vigilancia que si bien, no muestra el ataque porque fue en el baño, revelan detalles para contexto. La jueza acabó ordenando el ingreso a prisión de Alves por la existencia de riesgo de fuga, pese a que el deportista se presentó voluntariamente desde México, país donde jugaba para el Club de Universidad Nacional que acabó con su contrato. Se prevé que el delito que Dani Alves implica penas de entre cuatro y 12 años de cárcel.

SEGUIR LEYENDO

Pumas de la UNAM rescinde contrato de Dani Alves por acusación de abuso sexual

Pruebas hundirían a Dani Alves: videos del antro revelarían paso a paso el presunto “infierno” de la víctima

"He perdido los dos pilares de mi vida": esposa de Dani Alves reacciona a la detención del futbolista