"He perdido los dos pilares de mi vida": esposa de Dani Alves reacciona a la detención del futbolista

Una jueza española dictó el viernes prisión preventiva sin fianza para el ex futbolista del Pumas Dani Alves, acusado por una mujer de haberla abusado sexualmente en una discoteca en Barcelona en diciembre pasado. Ahora, su esposa, Joana Sanz, mandó un mensaje al respecto, pues son momentos complicados para la modelo española, debido a que también está de luto por la muerte de su madre.

Y es que no sólo está pasando por lo de su esposo, sino que está de luto porque su madre falleció este mismo enero, en un podcast ella detalló que hace poco más de una semana su madre murió a causa del cáncer de útero que padecía y el tumor de 18 centímetros que le habían detectado, también acusó negligencia médica.

Pide respeto

En una historia la modelo escribió lo siguiente: “Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno. Gracias”.

Dani, su esposo enfrentará un proceso

"La magistrada ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza por una causa abierta por delito de agresión sexual", indicó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (noreste). De esta manera, la jueza avaló la petición de la fiscalía, que horas antes había solicitado que el exjugador del Barça, quien alineó con Brasil en el Mundial de Catar, fuera enviado a prisión a la espera de juicio.

Alves había sido detenido el viernes por la mañana tras ser citado para interrogarlo por una presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca de la capital catalana a finales de diciembre, explicó una fuente de los Mossos d'Esquadra, la policía catalana. Según una fuente cercana al caso, la joven acusa a Alves de violación, una afirmación que ratificó este viernes.

De acuerdo a la misma fuente, en la decisión de la jueza de dejar al futbolista en prisión pesó el hecho de que no tiene arraigo en el país, su gran capacidad económica y que no hay convenio de extradición Brasil-Eapaña. El 2 de enero, la policía catalana recibió la denuncia de la mujer contra el futbolista, explicaron fuentes policiales. Según la prensa local, los hechos se remontan a la noche del 30 al 31 de diciembre.

Alves lo niega

En un mensaje en video transmitido a la televisión Antena 3 el 5 de enero, Alves negó los hechos. "No la conozco, nunca la vi", dijo de la denunciante. "Me gustaría desmentir todo", añadió, confirmando que estuvo en la discoteca "disfrutando" pero "sin invadir el espacio de los demás".

Capitán del equipo brasileño y el futbolista más laureado de la historia, con 43 títulos, se encontraba de vacaciones en Barcelona antes de reincorporarse a los Pumas de México tras haber disputado el Mundial de Catar con su selección, que cayó en cuartos de final. Horas después del ingreso en prisión del jugador, la entidad mexicana anunció la desvinculación del futbolista.

