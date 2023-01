Dani Alves: formalizan investigación contra el jugador de Pumas por una supuesta agresión sexual

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó que se inició de manera formal una investigación en contra de Dani Alves por haber cometido una supuesta agresión sexual en contra de una mujer el pasado 30 de diciembre al interior de una famosa discoteca, por lo que en esta ocasión te contamos todo lo que sabemos al respecto sobre este problema legal en el que está involucrado el jugador de los Pumas de la UNAM.

El tribunal con sede en Barcelona emitió un comunicado donde detalló que el histórico jugador brasileño fue señalado por una mujer, quien aseguró haber sido tocada de forma indebida por el futbolista cuando ambos coincidieron en la discoteca Sutton de Barcelona, España el viernes 30 de diciembre.

Dani Alves vacacionó en Barcelona tras el Mundial de Qatar 2022. Foto: Mexsport

Según se dio a conocer, la mujer que acusa a Dani Alves, cuya identidad se desconoce, se encontraba de fiesta con un grupo de amigos en la misma discoteca que el futbolista y luego de haber interactuado el futbolista habría tocado a la joven sin su consentimiento por debajo de su ropa interior, por lo que la mujer de inmediato denunció lo ocurrido ante el personal de seguridad del centro nocturno, quienes activaron el protocolo para estos casos y fue así como se dio a viso a los Mossos d’Esqadra, la policía catalana.

Cabe mencionar que, la joven no formalizó su denuncia en el momento de los hechos, sin embargo, fue hasta el 2 de enero cuando acudió ante las autoridades para denunciar la agresión, no obstante, en este lapso, Alves habría emprendido el viaje de regreso a México para reincorporarse a los Pumas de la UNAM e iniciar el actual torneo de la Liga MX.

Dani Alves niega acusaciones

Luego de que se diera a conocer esta denuncia, Dani Alves concedió una entrevista para el canal español de Antena 3 y fue tajante al asegurar su inocencia, incluso, negó conocer a la mujer que lo está acusando.

“Yo estuve en ese sitio, estuve con más gente disfrutando. Todo el mundo que me conoce sabe que me gusta bailar, disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás, lo siento, pero no sé quién es está señorita, ¿cómo lo voy a hacer con una mujer o con la chica que sea? ¡No, por dios!”, señaló el futbolista que se ostenta como el futbolista con más títulos ganados en toda la historia al sumar 43 trofeos entre clubes y selección.

Dani Alves se encuentra concentrado con los Pumas de la UNAM. Foto: Mexsport

Por ahora, Dani Alves no ha emitido ninguna declaración sobre la formalización de la investigación en su contra, por lo que se espera que sea en los próximos días cuando informe cómo es que piensa hacerle frente a este escándalo y problema legal, por ahora, se mantiene concentrado con la escuadra felina, equipo con el que tuvo una muy buena actuación en su regreso pues colaboró con una asistencia en la victoria por 2-1 ante Bravos de Juárez en el partido de la jornada 1 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

