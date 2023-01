Teddy Hobbs tiene 4 años, es el niño más inteligente del mundo, habla 6 idiomas y será médico

La inteligencia es el don que todo el mundo tiene a diferentes niveles y que demuestra en distintas disciplinas; sin embargo, hay casos extraordinarios que merecen toda la atención por lo únicos que resultan, como es el caso de Teddy Hobbs, un niño de a penas cuatro años que ya sorprendió al mundo entero con sus habilidades de aprendizaje como conocer en gran medida al menos seis idiomas o leer literatura, mientras otros infantes de su edad a penas están aprendiendo las letras y los números.

Se trata del niño más inteligente de Gran Bretaña y que ha acaparado toda la atención de la región por convertirse en el miembro más joven de Mensa, una exclusiva élite fundada en 1947 a la que sólo pueden entrar personas con un coeficiente intelectual mayor a 98, de un total de 160 puntos y que el propio Teddy Hobbs ha llegado a medir 139. Por supuesto, su caso es único y hay mucho qué decir sobre él, como que se enseñó a sí mismo a leer cuando tan sólo tenía dos años de edad, según recoge The Sun.

Claro que aprender a leer fue sólo el inicio de lo que vendría después, pues desde su temprana edad también sabe hablar varios idiomas y entre sus habilidades más notables y sorpresivas es que puede contar hasta el 100 en al menos seis idiomas, un hecho que ocasionó que incluso Mensa lo uniera a sus filas desde los tres años y nueve meses. A pesar de la popularidad que el jovencito está adquiriendo, sus padres afirman que lo están enseñando a mantenerse humilde y a que no se sienta más que el resto.

Algo que también ha llamado la particular atención es que aunque sus padres eran conscientes de las habilidades más avanzadas que Teddy Hobbs tenía respecto a sus compañeros, afirman que no tenían idea de lo inteligente que el pequeño era. Eso hasta que se le practicó la prueba Stanford Binet en donde obtuvo 139 de 160.

"Hicimos una prueba de coeficiente intelectual, donde básicamente le dijimos que se sentaría y resolvería algunos acertijos con una dama durante una hora, y pensó que era lo más maravilloso. Después el asesor infantil de Mensa nos dijo que era elegible. Estábamos un poco como '¿perdón?'. Sabíamos que podía hacer cosas que sus compañeros no, pero no creo que nos dimos cuenta de lo bueno que era", dijo su madre Beth de 31 años a The Sun.