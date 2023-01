Como de película: un hombre provoca doble accidente a su suegro en un taller mecánico

Dos hombre protagonizaron un cómico momento en redes sociales luego de que se hiciera popular un video donde uno de ellos aparece tirándole, por accidente, una barra metálica a su compañero, quien además de ser su colega sería también su suegro. Los hechos ocurrieron en un taller mecánico de Río de Janeiro, Brasil, pero rápidamente ganaron popularidad y se compartieron por todo el mundo, donde miles de internautas han visto con humor la divertida situación que vivieron ambos sujetos.

El clip original fue documentado gracias a una cámara de seguridad del taller mecánico. En la grabación se observa claramente cómo el descuidado ayudante, y yerno del adulto mayor, provocó el incidente en dos ocasiones, esto mientras intentaba colocar un riel en la entrada del taller de motocicletas en el cual ambos trabajan como colegas. Internautas bromearon sobre la situación y no dudaron en compartir el video, el cual se ha difundido en diversas redes sociales como Twitter y Facebook.

El hombre recibió el primer golpe en las piernas. Foto: Captura de pantalla.

El protagonista del clip es un hombre identificado como Luiz Carlos Niegesk, de 64 años, quien fue la víctima que recibió dos golpes cuando su ayudante, quien también es el esposo de su hija, trataba de colocar un riel en la entrada del taller mecánico "RR Motopeças", el cual se localiza en el barrio de Santa Cruz, al oeste de la ciudad de Río de Janeiro.

En el video también aparece André Cruz, de 20 años, el yerno del adulto mayor, quien aparece en la grabación colocando el riel a la entrada del talles. No obstante, la pieza metálica no estaba firme y se cayó en dos ocasiones sobre Luiz Carlos Niegesk; la primera vez le golpeó en el pie y la segunda ocasión cayó sobre su cabeza, pero afortunadamente el adulto mayor no recibió lesiones de gravedad.

Posteriormente, la barra golpeó contra su cabeza. Foto: Captura de pantalla.

Tras los hechos, medios locales contactaron a Luiz Carlos, quien decidió hablar ante un canal de noticias. Frente a las cámaras el hombre bromeó sobre la situación asegurando que su yerno tenía intenciones de asesinarlo para heredar su "fortuna": “Le tiene el ojo puesto a mi auto, un Santana de 2001, roto, y a una deuda de 25.000 reales que tengo. Creo que quiere asumir esa deuda”, dijo el adulto mayor con sarcasmo y entre carcajadas.

Sobre su lesión, Luiz Carlos comentó que en realidad no sintió demasiado dolor al ser golpeado por la barra metálica y que minutos después se puso de pie con su yerno y ambos tomaron el accidente con humor: “No me dolió, fue solo el golpe inicial, pero luego me levanté y me dio risa. En el pie solo me quedó un pequeño corte”, finalizó.



