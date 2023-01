Insólito: un perrito heredó 5 millones de dólares tras la muerte de su dueño y nadie sabe cómo gastarlos

Antes de morir, un exitoso empresario estadounidense tomó una decisión que sorprendió a todos sus seres queridos; el magnate escribió un testamento donde dejó a su mascota, un perro, como heredero absoluto de cinco millones de dólares (cerca de 94 millones de pesos mexicanos). El insólito hecho ha causado intriga en redes sociales, donde internautas debatieron sobre la decisión del millonario.

El animal que heredará una fortuna es un can de raza border collie de 8 años, quien tras la muerte de su amo se convirtió en uno de los lomitos más ricos de todo el mundo. Su dueño era un empresario llamado Bill Dorris, quien perdió la vida a la edad de 83 años, luego de haber construido una fortuna dirigiendo una empresa de tinas de baño para discapacitado.

Su dueño era un empresario llamado Bill Dorris. Foto: especial.

"Cinco millones de dólares serán transferidos a un fideicomiso que se creará tras mi muerte para el cuidado de mi border collie Lulu [...] para satisfacer todas sus necesidades”, señala el testamento de Bill Dorris. Cabe mencionar que el dinero de la mascota lo manejara una amiga de la familia, quien tendrá la custodia del can. La mujer que se encargará de satisfacer las necesidades del lomito es Martha Burton de 88 años, una amiga muy cercana de Dorris.

Al recibir la noticia Martha sentenció que no sabía nada sobre las intenciones de su amigo, pese a que sabía que él amaba a su mascota. “Francamente, no sé qué pensar al respecto, para decir la verdad. Él realmente amaba al perro”, declaró recientemente. De igual manera, la nueva dueña de Lulu bromeó sobre no saber qué hacer con el dinero, ya que es una fuerte suma. "No hay manera de gastar tanto dinero en un perro, pero lo voy a intentar".

El perrito recibirá su dinero a través de un fideicomiso. Foto: especial.

Actualmente, el patrimonio de Dorris está siendo transferido al fideicomiso que le dejó a su mascota, el cual tiene como objetivo cubrir todas las necesidades del animal durante el resto de su vida. Aunque el millonario no especificó lo que pasará con el dinero restante, si es que sobra, una vez fallezca Lulu.

