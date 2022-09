Frase Mexicana: "Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña", descubre el origen y significado

En el lenguaje que se utiliza de forma coloquial entre los mexicanos existen una gran variedad de frases que se han usado por años y de hecho tienen su origen fuera de nuestro país. Una de estas es la expresión "Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña", la cual tiene variantes en otros idiomas, como el inglés.

Aunque en ocasiones el significado de las expresiones que utilizamos en el lenguaje informal van cambiando con el tiempo, es interesante conocer dónde surgieron y por qué la seguimos usando. Estamos seguros que muchos datos te van a sorprender.

¿Cuál es el origen de la expresión popular?

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), una montaña se define como una gran elevación natural del terreno o territorio cubierto y erizado de montes, entendiéndose que este en realidad no será algo que se pueda mover. La expresión también se refiere a Mahoma, profeta, líder religioso y político, que en el siglo VII fundó el Islam; nacido en la Meca hacia 571 y muerto en el 632.

Si bien existen quienes piensan que la popular frase fue dicho por el profeta musulmán, no existe la expresión en el Corán ni hay antecedente de que él la pronunciara.

Mahoma, profeta, líder religioso y político, que en el siglo VII fundó el Islam. Foto: Especial

El origen de la frase "Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña" se le atribuye al filosofo Francis Bacon, y apareció hasta casi diez siglos después del profeta, específicamente en 1597, año en el que se publicó el libro "Essayes: Religious Meditations. Places of Perswasion and Disswasion. Seene and Allowed" escrito por inglés.

La obra es conocida en español como "Ensayos sobre moral y política de Francis Bacon", y es en el capítulo XII (De la audacia) que explica una fábula sobre Mahoma y en la que aparece literalmente la expresión: "If the hill will not come to Mahomet, Mahomet will go to the hill".

"Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña", este es su significado

En las redes sociales y diversos sitios web se habla de que la expresión tiene varios significados, pero lo que los une es la idea de que si se está esperando algo o a alguien y eso no llega en el momento preciso, es recomendable salir a buscarlo.

De acuerdo con el sitio Expresiones.Info, la frase se utiliza para explicar que si el objetivo que alguien tiene no puede alcanzarlo de una forma pasiva, entonces deberá proceder a adoptar una actitud más activa y esforzada para conseguirlo, o dicho de otra forma, si las cosas no salen como uno quiere se debe tratar de hacerlas por otro medio.

La frase también se puede usar para recomendar a una persona a no esperar a alguien con quien se desea encontrar. "En sentido general, encarece a tomar la iniciativa en los asuntos que nos interesen", indican en Cervantes.com.

