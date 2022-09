Werevertumorro: Este fue su primer VIDEO viral y con el que obtuvo 100 mil reproducciones en un mes

Conocido por millones como Werevertumorro, Gabriel Montiel se dio a conocer, primero en México y después a nivel mundial, como uno de los creadores de contenido más exitosos en nuestro país y uno de los primeros usuarios a quien se le comenzó a identificar como Youtuber.

Gabriel Montiel, ahora de 32 años de edad, comenzó a publicar sus primero videos en YouTube hace 15 años; era 2007 y lo que ahora conocemos como las redes sociales, apenas comenzaban a consolidarse, al igual que las plataformas de videos. Esto no evitó que el joven mexicano comenzara a dar a conocer el contenido que realizaba.

Werevertumorro es considerado como uno de los primeros canales que condujeron a los usuarios a voltear a YouTube; con los años, y el éxito alcanzado, el canal de Gabriel Montiel llegó a considerarse el noveno más importante en todo el mundo, lo que sn lugar a dudas lo llevó a convertirse no solo en un referente dentro de la plataforma de videos, también a formar parte de la historial viral del internet.

Video de Justin Bieber fue el primero que se viralizó

Gabriel Montiel fue entrevistado por Yordi Rosado y reveló cómo fueron sus inicios como creador de contenido y cuál fue la dinámica a la que recurrió para darse a conocer en las plataformas de video.

Gabriel Montiel en sus inicios como YouTuber. FOTO: Especial

El YouTuber aseguró que se trató de un largo camino en el que siempre tenía que experimentar y probar nuevas dinámicas para el entretenimiento de los usuarios; comenzó con videos cortos que rara vez superaban las dos mil reproducciones, no obstante, con los años éste mismo tipo de grabaciones superaban con creces el millón de visualizaciones.

Imagen del primer video viral del Werevertumorro. FOTO: Especial

“En el 2007 hicimos el canal. Los primeros videos fueron de algunos concursos a los que nos metíamos. En ese tiempo, tenías que mandar tu video a la televisión o a las empresas, hasta por paqueterías”, narró Gabriel Montiel durante la entrevista. Sin embargo, hubo un video que lo catapultaría al estrellato; se trata de una grabación en la que Werevertumorro se hizo pasar por un asistente de un concierto de Justin Bieber, quien le aventaba una botella llena de orina a la cara del artista.

“Mi primer video viral fue uno de Justin Bieber donde le dan un camisetazo en la cara durante un concierto. Así que, en el video yo según esto estaba pedísimo en su concierto, iba al baño y me orinaba en una botella. Ya enojado porque no me pelaba, le aviento la botella y le pego. Ese fue el video que me reventó cañón, o sea yo solía tener entre mil y dos mil visitas web en mis videos y ese, de pronto me empezó a ir bien, llegó a 100 mil en un mes y como en 5 meses al millón, ese fue mi primer millón”, recordó el YouTuber.

Werevertumorro confirma desaparición de sus canales

Tan solo hace un mes, el 2 de agosto, Gabriel Montiel confirmó la desaparición de sus canales en YouTube luego que una semana antes denunciara el hackeo de su cuenta oficial en la plataforma. Esto motivó al YouTuber a enviar un mensaje a sus seguidores en el cual se despidió como creador de contenido.

El influencer, quien tomó con humor lo sucedido, señaló que crear contenido para YouTube era un trabajo “pesado”, por lo que agradeció lo ocurrido y aseguró que con la desaparición de sus canales le “quitan un peso de encima”.

Gabriel Montiel contó que desconocía el motivo por el cual hackearon sus canales en YouTube, sin embargo, declaró que desde hacía cuatro años ya no solía compartir contenido en su canal principal, por lo que había decidido optar por TikTok como su plataforma favorita.

SIGUE LEYENDO:

Werevertumorro recuerda su noviazgo con Yuya: “Es una chava súper trabajadora”

Werevertumorro revela la millonaria cantidad que ganaba por shows

Werevertumorro: llega el fin de una era, se va de YouTube y confiesa la desconcertante razón del adiós