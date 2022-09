¿Es malo tomar paracetamol durante el embarazo? Expertos alertan que se debe tener cuidado

Las mujeres que toman analgésicos podrían aumentar las probabilidades de que sus bebés desarrollen trastornos de la atención y problemas de sueño, según sugiere un nuevo estudio. Utilizando datos del First Baby Study de Pensilvania, investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania llegaron a esta sorprendente conclusión.

Los expertos analizaron los efectos que el paracetamol tenía en los bebés de las mujeres que tomaban el fármaco durante el embarazo. El estudio, publicado en PLOS One, descubrió que los niños tenían alrededor de un 20% más de probabilidades de padecer Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o una forma de insomnio a la edad de 3 años si sus madres consumían regularmente el medicamento sin receta.

Un seguimiento de mucho tiempo

Los investigadores hicieron un seguimiento de 2 mil 423 madres y bebés desde el embarazo hasta que el niño cumplió 3 años. Las madres registraron su consumo de medicamentos y respondieron a un cuestionario de estrés prenatal en el tercer trimestre.

De las mujeres encuestadas, el 41.7% declaró haber consumido paracetamol durante el embarazo. A continuación, los investigadores midieron a los niños utilizando las siete escalas del síndrome Child Behavior Checklist. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, alrededor del 65% de las mujeres embarazadas de EU toman “Tylenol” durante el embarazo para aliviar los dolores.

Los investigadores descubrieron que los niños cuyas madres tomaron paracetamol durante el embarazo obtuvieron puntuaciones significativamente más altas en tres de las escalas: retraimiento, problemas de sueño y problemas de atención, en comparación con los que no lo tomaron, de acuerdo a lo recogido en una nota del medio The New York Times.

La FDA ha dicho que los estudios anteriores son "demasiado limitados para hacer cualquier recomendación" todavía sobre la toma del medicamento. "Debido a esta incertidumbre, el uso de analgésicos durante el embarazo debe considerarse cuidadosamente", se lee en un comunicado.

No es la primera investigación al respecto

Los autores del estudio dijeron que sus hallazgos "corroboran" estudios anteriores que informaron sobre la asociación entre la exposición prenatal al acetaminofén y los problemas de atención más adelante.

También dijeron que, dado que el uso de acetaminofén durante el embarazo es común, los resultados del estudio son de "interés para la salud pública", y sugieren que las mujeres embarazadas deben tener cuidado al tomar medicamentos que contengan acetaminofén.

