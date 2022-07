OMS alerta por enfermedad que ataca niños y adultos: estos son los síntomas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) difundió a través de su sitio web mayor información sobre un virus que se transmite principalmente a través del agua potable contaminada, de igual forma, la infección sintomática es más frecuente en adultos jóvenes, de entre 15 y 40 años.

Se trata de la hepatitis E, que es una inflamación del hígado debida a la infección por el virus de la hepatitis E (VHE). Los adultos jóvenes suelen padecerla, no obstante, también puede desarrollarse en niños, a menudo no se diagnostica porque generalmente no tienen síntomas o sólo una enfermedad leve sin ictericia (piel amarillenta de la piel y las mucosas ocasionada por la acumulación de bilirrubina en la sangre).

¿Cómo se contagia la hepatitis E?

Para saber cómo prevenirla, es importante tener en cuenta que el virus se excreta en las heces de las personas infectadas, asimismo, entra en el organismo humano por el intestino.

De esta forma, el contagio se produce principalmente por consumo de agua de alguna bebida contaminada. La infección suele remitir espontáneamente y desaparecer en un plazo de dos a seis semanas.

Sin embargo, han habido casos en que se desarrolla una enfermedad grave conocida como hepatitis fulminante (insuficiencia hepática aguda), que puede llegar a ser letal, por lo que este tipo de pacientes deberán ser hospitalizados.

La hepatitis E suele presentarse en niños y adultos jóvenes. | FOTO: Especial

Síntomas

Los síntomas en una fase inicial son:

Fiebre leve

Disminución del apetito (anorexia)

Náuseas

Vómitos

Dolor abdominal

Picazón

Erupción cutánea o dolor en las articulaciones;

Ictericia acompañada de orina oscura y heces claras

Ligero aumento del tamaño del hígado (hepatomegalia) con dolor a la palpación

Estos síntomas, que suelen ser indistinguibles de los que caracterizan a otras enfermedades hepáticas, duran normalmente entre una y seis semanas.

¿Cómo prevenir la hepatitis E?

La transmisión del VHE y la infección por el virus de la hepatitis E se pueden evitar si siguen las siguiente medidas:

Mantener una óptima higiene

No consumir agua ni hielo si no se está seguro de que no están contaminados

ni hielo si no se está seguro de que no están contaminados Lavarse las manos regularmente , especialmente después de ir al baño o de cambiarle los pañales a un bebé y antes de comer

, especialmente después de ir al baño o de cambiarle los a un bebé y antes de comer Lavar la fruta, la verdura y las hortalizas antes de comerlas

Lavarse las manos evitará el contagio. | FOTO: Pexels

Hasta el momento no existe algún tratamiento específico que altere la evolución de la hepatitis E aguda, sin embargo, la enfermedad suele remitir espontáneamente y no se requiere de la hospitalización del paciente.

Sin embargo, es importante evitar en la medida de lo posible, los medicamentos innecesarios, asimismo, los antieméticos y el paracetamol deberían utilizarse con mesura o evitarse.

SIGUE LEYENDO:

Infografía: ¿Quiénes deben vacunarse contra la Viruela del Mono y cuáles son las vacunas autorizadas?

Reinfección por Covid-19 ¿cuándo podría volver a contagiarme?