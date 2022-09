Alumnos de secundaria cumplen reto del clonazepam y se intoxican: fueron atendidos por la Cruz Roja de Torreón

Al menos 9 estudiantes de secundaria fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja luego de haberse intoxicado por consumir pastillas de clonazepam, informó a los medios locales la directiva de la escuela Secundaria No. 12 "Carlos Delgado López", ubicada en Ciudad Nazas, Torreón.

Según la información proporcionada, los alumnos, de entre 13 y 14 años de edad, tomaron el medicamento en forma de pastilla motivados por un reto viral que los incentiva a consumir este fármaco hasta quedarse dormidos. Tras identificar a algunos alumnos con malestar se solicitó el apoyo de la Cruz Roja para que recibieran atención médica.

Fue una de las maestras de la escuela quien se percató que algo raro ocurría con varios de sus estudiantes, luego que presentaran dificultad para hablar, por lo que al ser cuestionados sobre lo que les ocurría aseguraron que habían consumido clonazepam, un medicamento controlado que fue ingresado a la escuela por una de las alumnas del plantel escolar.

Por intentar realizar un desafío viral terminaron intoxicados

De acuerdo con la directora de la secundaria, Flor Alicia Amador Salazar, por fortuna una de las docentes pudo darse cuenta que algo extraño les ocurría a los estudiantes luego que una de las alumnas presentara dificultad para hablar, por lo que de inmediato decidieron llamar a la Cruz Roja para que los alumnos intoxicados pudieran recibir atención.

Al menos 9 estudiantes resultaron intoxicados en esta secundaria de Torreón. FOTO: Captura de pantalla

Amador Salazar declaró que esta era la primera ocasión en que ocurría algo parecido en el plantel escolar, por lo que tras el evento se había tomado la decisión de brindar atención psicológica a los estudiantes que se decidieron realizar este reto viral del clonazepam, un desafío que motiva a las personas a consumir este fármaco hasta quedarse dormidos.

“Aproximadamente, empezando la tercera hora, la maestra de Español se percató de que una de sus alumnas presentaba dificultad para hablar, no hilaba completamente. Bajó y me comentó; subimos a revisar, bajé a la señorita, platiqué con ella y me dijo que había tomado unas pastillas, ella me indicó que de clonazepam", declaró la directora de la escuela secundaria número 12 a los medios.

El reto motiva a las personas a consumir el medicamento hasta quedarse dormidos. FOTO: Captura de pantalla

Aseguró que una vez que hablaron con la alumna, mencionó que había más estudiantes involucrados en la ingesta del medicamento: "Tenemos infinidad de detalles, la escuela no es muy grande, aquí sí nos percatamos lo que pasa dentro de la escuela, en este caso, pues personalmente hicimos la revisión. Entre lo que contactamos a los padres de familia, se nos hizo tarde, salimos a las 10 de la noche, después de localizar a los papás de los que estaban”, refirió Amador Salazar.

SIGUE LEYENDO:

Una bebé muere ahogada por una gomita de dulce días antes de su cumpleaños

Estados Unidos alerta sobre receta viral de TikTok que podría causar daño pulmonar y la muerte

Maestra de Puebla llama retrasados mentales y estúpidos a sus alumnos | VIDEO VIRAL