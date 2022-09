Maestra de Puebla llama retrasados mentales y estúpidos a sus alumnos | VIDEO VIRAL

En redes sociales se ha vuelto viral un video grabado por uno de los alumnos del Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias, ubicado en Puebla, en el cual se escucha a la profesora, que en ese momento da la clase en el aula, proferir diversos insultos dirigidos a los estudiantes.

“Retasados mentales, idiotas, imbéciles”, son solo algunas de las palabras que se le escucha decir a la docente, identificada como Sandra Patricia Esparragoza.

El video fue compartido en internet y se viralizó este martes en medio de una gran polémica generada entre los internautas, quienes con posturas diversas reaccionaron al clip.

Video viral divide opiniones entre los usuarios

En la grabación se escucha decir a la maestra Sandra Patricia Esparragoza a algunos de sus alumnos que se pongan a trabajar o a "hacer cosas útiles":

La docente fue grabada mientras llama retrasados mentales y estúpidos a los alumnos. FOTO: Especial

"Ya ponte a trabajar, a hacer cosas útiles. Que ya se le quite lo retrasado mental: ¡Dícelo! Yo sé cómo es eso. Una más; tú no, porque no eres tú. Es gente estúpida... no, de verdad, que no fue a la escuela pero se comporta como idiota. No, él no lo hace, ustedes no lo hacen", fueron las palabras de la docente.



La docente fue identificada como Sandra Patricia Esparragoza. FOTO: Especial

En un aparte del video la maestra le sugirió a un alumno que diera a conocer lo que le acababa de decir: "A leguas me doy cuenta que son (inaudible) pero es de gente imbécil. Sí dígalo, díganme: 'Sandra dijo que eres un imbécil y estúpido, ponte a estudiar... ve a la escuela'", se escucha en el clip.

El video fue grabado en el Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias. FOTO: Especial

El video fue compartido en Twitter y en pocas horas se ha vuelto viral debido a las reacciones de los usuarios: "Ahhh yo como madre me le voy encima con mis propias manos"; "Le pedirán que ya se jubile, y para fuera" y "Así la educación y léxico de un profesor", han sido solo algunos de los comentarios que han compartido los internautas.

SIGUE LEYENDO:

Niños intoxican a sus compañeros con reto viral; les ofrecen refresco con viagra

Joven electrocuta a ladrones que intentan robarse su bicicleta y VIDEO arrasa internet

Tras terremoto de magnitud 7.7 aparecen nubes iridiscentes en Hidalgo, ¿cuál es su significado?