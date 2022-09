Niños intoxican a sus compañeros con reto viral; les ofrecen refresco con viagra

Fue hace solo una semana que se dio a conocer en Colombia el caso de al menos 35 estudiantes que resultaron intoxicados en cinco departamentos del país, tras realizar un reto viral de TikTok en el cual los usuarios son desafiados para consumir viagra (Sildenafil), el fármaco popular recetado como potenciador sexual.

Para cumplir con el reto, el cual consiste en ver los efectos de este medicamento en sus organismos, los menores de edad mezclaron la pastilla con agua, refrescos o jugo, informó el director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia (Invima), Julio César Aldana.

Ahora tal parece que el reto viral se ha extendido a otras regiones de Colombia y ya se ha convertido en un problema de salud que ha alertado a las autoridades sanitarias del país, luego que se reportaran esta semana otros casos en el departamento de Santander, Colombia, en donde al menos otros dos menores fueron reportados con intoxicación, informaron medios locales.

Reto viral de TikTok en menores pone en alerta a Colombia

De acuerdo con el medio "El Tiempo" fue una de las madres de las víctimas del reto viral quien dio a conocer la noticia, luego que fuera citada a la escuela en la que estudiaba su hijo para notificarle acerca de lo ocurrido.

Según el reporte dos estudiantes del quinto grado del Colegio Gabriel García Márquez, ubicado en Girón, departamento de Santander, disolvieron tres pastillas de viagra en un refresco y se lo dieron a tomar a dos compañeros de su salón un niño de 10 años y una niña de 12 años.

Los casos se han multiplicado en Colombia. FOTO: Pixabay

“Ellos lo vieron relajado, como si no fuera grave. Me comenta que le dieron una refresco con unas pastillas de color azul. La enfermera me dijo que era mejor que me lo llevara a la casa por si pasaba algo, yo firmé la salida. Eran tres pastillas en el refresco", declaró la madre de una de las víctimas, Fernanda Duarte, a "El Tiempo".

De acuerdo con su declaración, se enteró de lo ocurrido luego que la citaron a la dirección del centro escolar para explicarle lo ocurrido; enseguida solo le dijeron que llevara a su hijo a casa sin dar mayores explicaciones, refirió al medio.

Las autoridades de salud locales ya se han pronunciado al respecto. FOTO: Pixabay

“Me lo llevé al hospital. La doctora me dijo que gracias a Dios a mi hijo lo traje vivo. Mi hijo sólo vomitaba, no le puedo dar comida ácida porque se vomita”, explicó Duarte. La otra menor que también resultó intoxicada por la pastilla fue trasladada a otro hospital.

En declaraciones a la prensa, el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, informó que afortunadamente los menores fueron atendidos a tiempo y se encuentran fuera de peligro, no obstante, expresó su preocupación por casos similares que se han presentado en al menos seis colegios del departamento.

“El reto consiste en mezclar el viagra con la gaseosa y consumirlo. Por los casos que se han venido presentando, por el uso inadecuado de potenciadores sexuales, cuya base es el Sildenafil, tenemos conocimiento que se está dando en diferentes instituciones educativas”, informó el funcionario.

El reto viral se sigue replicando en diversos centros escolares. FOTO: Especial

De acuerdo con la secretaria de Educación de Girón, Claudia Juliana Rondón Prada, los hechos ocurrieron el pasado 7 de septiembre, sin embargo, fue hasta el jueves 15 de septiembre que la dependencia se enteró. Los padres de familia declararon que los menores responsables de inducir esta situación no fueron suspendidos del colegio.

Tan solo en el mes de septiembre se han reportado a nueve estudiantes con intoxicación con viagra en el departamento de Santander; los casos se han presentado en colegios de las comunidades de Málaga, Güepsa, Mogotes, Barbosa y Aratoca.

SIGUE LEYENDO:

El NUEVO RETO en las redes que causa PÁNICO a los padres: niños tomando viagra

Así fue como una heroica maestra salvó la vida de un niño que se ahogaba con una tapita | VIDEO

Enfermera a punto de morir por Covid-19 se salva gracias al Viagra