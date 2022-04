Así fue como una heroica maestra salvó la vida de un niño que se ahogaba con una tapita | VIDEO

En redes sociales y plataformas digitales se hizo viral el video del momento en que una profesora de primaria salva la vida de un niño que se estaba asfixiando tras haberse tragado por accidente la tapita de su botella con agua. Gracias a que la docente estaba preparada para este tipo de situaciones, fue que se pudo evitar una tragedia.

La valiente mujer fue identificada como JaNeice Jenkins, profesora a cargo del tercer grado en la escuela East Orange Community Charter de Nueva Jersey, en Estados Unidos. La grabación de apenas un minuto, mostró cómo no dudó ni un segundo en auxiliar a su pequeño alumno de ocho años, llamado Robert.

En el video se ve cómo el niño abre su botella con los dientes, mantiene la tapita dentro de la boca y luego toma agua. En ese momento, se aprecia cómo se traga el plástico por accidente y comienza a ahogarse. Entonces el menor se para de su pupitre y va hacia el lavadero que está en la parte de atrás del salón, para tratar de escupir la tapa, pero no puede.

Así que decide mejor pedir ayuda a JaNeice y cuando llega con ella le hace una seña de que se está asfixiando. La profesora no duda y se coloca detrás del niño, ante la mirada desconcertada de todos los niños que no dimensionan lo que ocurre. Luego la mujer abraza al estudiante y lo presiona con ambas manos.

Esta acción de primeros auxilios se llama Maniobra de Heimlich, la cual consiste en abrazar por detrás a la persona colocando las manos en la cintura, fijando el puño entre las costillas y el abdomen. El segundo paso es empujar a la persona hacia arriba y en dirección hacia quien la ayuda.

Este procedimiento debe llevarse a cabo cuantas veces sea necesario hasta lograr que se expulse el objeto que obstruye las vías respiratorias. La Maniobra de Heimlich tiene que aplicarse en cuanto la persona comienza con problemas para respirar, ya que la asfixia puede cobrar la vida de alguien entre los primeros cuatro y seis minutos, según explica una artículo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Gracias a que JaNeice estaba capacitada en primeros auxilios, logró salvar a su pequeño alumno. La mujer reconoció que era la primera vez que aplicaba la maniobra, pero afortunadamente todo salió bien. Una vez que el niño escupió la tapita, lo llevó a la enfermería, donde lo revisaron; ya después, la directora llamó a sus papás y les contó lo que había pasado.

"Realmente no pensé, solo actué. Vi que necesitaba ayuda y me puse en acción para ayudarlo. No podía respirar, su cara estaba bastante pálida y tenía una mirada de desesperación en su rostro", dijo la profesora a NJ.com.