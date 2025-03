In-satisfecho: el vacío del hombre moderno

Por Edgar Almagro Ruschke

No es ningún secreto que el ser humano busca ser feliz, pero a veces da la impresión de que nadie ha dado realmente en el clavo sobre cómo es que un ser humano puede llegar a ser feliz. Tampoco parece ser una tarea sencilla, y no pretendo, en absoluto, intentar siquiera acercarme a resolver el problema, al menos no en este breve espacio. Mi intención es más bien mostrar cuán perdidos estamos los seres humanos en esta búsqueda de la felicidad.

Una palabra comúnmente usada en la mesa es satisfecho. La usamos para expresar contento con respecto a la comida; hemos comido de tal modo y cantidad que ya no nos sentimos en la necesidad de comer nada más, aunque seamos capaces de ello. Dicha palabra se extiende también a otros ámbitos, sin cambiar el significado. Por ejemplo, en el trabajo: cuando estoy satisfecho con la tarea hecha, significa que encuentro suficiente mi labor como para entregarla sin mayor cambio, porque considero que ya no necesita más retoques.

Sin embargo, poco se encuentra esta palabra en el ámbito personal. Por el contrario, encontramos términos como el de crecimiento o similares: ganar más dinero, tener más cosas, ir a más lugares… Por supuesto, no me parece que el crecimiento sea una cosa mala; todo lo contrario, me parece que la constante búsqueda de mejora es una cosa buena para el ser humano. Lo que encuentro preocupante es nunca hallar la palabra satisfecho en el ámbito personal.

Parece que la gente nunca está satisfecha con el trabajo que tiene, con los lugares que ha visitado, con la gente que ha conocido, con las cosas que ha comprado, sobre todo en un contexto económico a partir de la clase media. Parece que hay un vacío dentro de nosotros que no se llena por más cosas que hagamos, por más personas que conozcamos, por más cosas que compremos. Necesitamos siempre llenarnos de más y más para que nos den la felicidad, muy momentánea felicidad, que nos pueden brindar. Porque muy en el fondo nos sabemos incompletos, insatisfechos.

Los compradores compulsivos buscan llenar un vacío interno.

Foto: Pexels

Bien escribió Frédéric Beigbeder en su libro “13,99 euros” que

“el hombre feliz no consume, el que sufre lo hace”

Porque el hombre feliz ya no necesita de nada más, está contento con lo que tiene, con lo que conoce, con lo que hace, con lo que es. Y, aunque pudiera comprar cosas nuevas, conocer nuevos lugares o nuevas personas, no lo haría por el impulso de simplemente hacerlo porque “necesita más”, sino con la conciencia de saberse satisfecho. De ese modo, sus gastos no pretenden llenar nada, ni se hacen por hacer.

No te invito, amigo lector, a que dejes todos tus planes de lado, ni te pido que dejes de comprar aquellas cosas que quisieras comprar. Más bien, te invito a que reflexiones: ¿por qué voy a hacer esta compra?, ¿por qué quiero hacer este viaje?, ¿necesito todo esto para ser feliz?, ¿será, realmente, que algo exterior a mí me hará feliz?, ¿soy feliz con lo que tengo, sí o no?, ¿por qué? Bien decía un viejo sabio, al que no le quise creer en un primer lugar, que el que no sabe ser feliz con poco, tampoco sabrá ser feliz con mucho.