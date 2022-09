Reto visual: Solo quienes tienen inteligencia superior logran ver el error en la imagen en menos de 5 segundos

Desde la llegada del Covid-19 las personas aumentaron exponencialmente su uso de dispositivos móviles para navegar en Internet y a pesar de que ahora la crisis sanitaria ha bajado su intensidad, lo cierto es que las personas continúan extensos períodos resguardados en casa, es por eso que diariamente buscan nuevas alternativas de entretenimiento.

En este contexto, resulta frecuente ver que en redes sociales surgen retos de todo tipo, pero sin duda, unos de los principales son los que ponen a prueba la capacidad visual y la agilidad de las personas con la mirada.

Este es precisamente el caso del siguiente reto viral, que enloquece a usuarios de Internet por la complejidad de su dinámica para resolverlo, pues tiene que ver con la lógica, sin embargo, solo las personas con nivel de inteligencia superior logran percatarse del error en menos de cinco segundos.

El reto visual solo para genios

Si eres de las personas a las que le gustan los desafíos, sin duda este acertijo visual resulta una perfecta alternativa de entretenimiento para ti, al mismo tiempo pondrá a prueba tu capacidad visual así como lógica.

Lo que debes hacer es observar la siguiente imagen y en menos de cinco minutos deberás encontrar cuál es la falla, cientos de personas lo han intentado, pero solamente los más atentos y con mayor capacidad de raciocinio logran encontrar cuál es la equívoca dentro de dicha imagen.

Debes encontrar el error en menos de cinco segundos. Foto: Genial.Guru

La respuesta

¿No has encontrado nada aún y el tiempo se agotó? No te preocupes, es completamente normal debido a que estos desafíos requieren de mucha habilidad visual para ser resueltos y si no formaste parte del porcentaje de genios que logró cumplir el reto, a continuación te invitamos a ver la solución en la siguiente imagen.

Al mismo tiempo que otra de las sugerencias es que compartas este reto visual con tus amigos y les pidas que sean honestos para saber si realmente logran completarlo en menos de cinco segundos como el escaso porcentaje de personas que lo consiguen.

La respuesta tiene que ver con lógica, pues la mujer lleva sombrilla y está lloviendo, sin embargo el autobús no tiene limpiadores. Foto: Genial.Guru

