VIDEO | El momento en que un burro mordió ferozmente el brazo de su dueño

Luego de que hace unos días el protector de animales y ambientalista Arturo Islas Allende compartiera una grabación sobre maltrato animal a un burrito, ahora da a conocer un nuevo clip en el que hace referencia a la forma de actuar de estos animales cuando se sienten agredidos.

Fue mediante su cuenta de Instagram donde compartió un video en el que se observaba cómo un burro prensa a un hombre del brazo ferozmente. Y aunque varias personas se percataron de inmediato sobre lo que estaba ocurriendo, el asno se reíste en soltar el brazo del hombre.

“Ayúdenlo, ayúdenlo”, dice otro sujeto que aparece en el videoclip, mientras dos hombres corren hacia el hombre que está en el suelo tomado por los enormes dientes del burro.

Y aunque sueltan varios golpes al burro, la criatura se niega a soltar a su víctima, quien también hace varios intentos de soltarse. Pero fue hasta que uno de lo individuos jala la correa del animal cuando finalmente lo suelta.

Visiblemente afectado, el hombre que viste camisa de cuadros y que logró liberarse se queda por varios instantes en el suelo, mientras que la persona que graba pregunta si se quebró el brazo.

Fue la situación que ocurrió en esta publicación, con la cual Islas Allende pone sobre la mesa el tema de la supuesta venganza que últimamente realizan los animales de carga que “especialmente a los burros y caballos les ponen unas chingas para trabajar, hay gente que monta y que tienen una cultura de respeto pero hay gente que los explota y los trata de la chingada”.

“Soy Fan de los BURROS, justo hace unos días les compartí algo similar. Espero de corazón ese burro este vivo. ¿Alguien sabe más de esta historia? VIVAN LOS BURROS VENGADORES”, escribió el activista junto al video que ya alcanzó más de un millón de visualizaciones.

“Pobre burrito”

Islas señaló que en ocasiones los animales de carga sufren explotación. Foto: Pixabay

Por su parte, cibernautas desataron una ola de comentarios preocupados por el burrito, asegurando que después de lo acontecido seguramente sería golpeado, por lo que también pidieron que se busque a las protagonistas del video para poner a salvo al burro.

“Pero después de eso me preocupa mucho lo que les hagan a los animales que se defienden! Esos ignorantes se van a desquitar

después estoy segura”.

“Juro que hasta me duele el estómago ver cómo les hacen daño sin razón, los animales son tan nobles que no le hacen daño a nadie a menos que los lastimen a ellos y a veces ni así se defienden los pobres”.

“La pena me da que seguro que el burro no tuvo buen final.... Espero que no sea así”.

¿Karma? burro mordió ferozmente la pierna de un hombre que lo pateó y golpeó

Y es que el también influencer, hace unos días compartió una grabación a través de su cuenta de Instagram, en la que se observa el maltrato de un hombre a un burro.

En el videoclip se observa el preciso momento en el que un sujeto, suelta varias cachetadas, puñetazos e incluso patadas a un burrito de color grisáceo, el cual además tira de una correa con su mano.

Y aunque el animal intenta evadir los golpes del hombre que viste bermuda de mezclilla y playera amarilla, no lo logra por unos instantes, hasta que, inesperadamente cuando el joven intenta montarlo, ahí comienza la venganza.

Y es que cuando se subió en su lomo, el animal alcanzó a tomarlo de la pierna, al parecer la mordida fue tan fuerte que el sujeto empieza a gritar del dolor.

Una vez que el individuo se encuentra en el suelo, el asno continúa mordiendo la parte de su tobillo y desiste a soltarlo pese a que el tipo hace diversas maniobras.

Finalmente lo suelta, por lo que desde el suelo intenta calmarse, mientras que el burro visiblemente asustado solo observa.

