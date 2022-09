NFL: Fechas, horarios y canales para ver en vivo todos los partidos de la semana 2

Este jueves 15 de septiembre dará inicio la semana 2 de la NFL con un duelo de poder a poder entre Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers, equipos que arrancaron la temporada 2022-2023 con una victoria, por lo que en esta nota te diremos todo lo que tienes que saber para que no pierdas detalle de este y el resto de los partidos programados para los próximos días en la liga de futbol americano más importante del mundo.

Como ya es costumbre, las acciones semanales de la NFL comenzarán con el partido de jueves por la noche y como se mencionó antes Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers serán los encargados de inaugurar las acciones de la semana 2 y dicho enfrentamiento ha generado una gran expectativa debido a que ambas escuadras empezaron la campaña con triunfos, por lo que se espera que ambos equipos se empleen a fondo para registrar un buen arranque que les de seguridad en sus respectivas divisiones.

Para el domingo 18 de septiembre se tienen programados un total de 13 partidos y algunos de los duelos que más expectativa han generado son Pittsburgh Steelers vs New England Patriots, Las Vegas Raiders vs Arizona Cardinals y Green Bay Packers vs Chicago Bears.

Por otra parte, la semana 2 de la NFL cerrará sus actividades el próximo lunes 19 de septiembre con un par de electrizantes choques pues veremos en el emparrillado a los Buffalo Bills ante Tennessee Titans y en el segundo duelo Philadelphia Eagles se medirá ante Minnesota Vikings.

¿Dónde y cómo ver los partidos de la Semana 2 de la NFL?

Además de las transmisiones habituales por televisión, la temporada 2022-2023 de la NFL será transmitida a través de diferentes plataformas de streaming, por lo que los aficionados de este deporte tienen la posibilidad de elegir a través de qué vía ver a sus equipos favoritos.

A continuación, te dejamos las fechas, horarios y canales de transmisión de la semana 2 de la NFL para que no pierdas detalle de todos los partidos si estás dentro de territorio mexicano.

Jueves 15 de septiembre

Chiefs vs Chargers 19:15 horas (NFL Game Pass, Fox Sports)

Domingo 18 de septiembre

Steelers vs Patriots 12:00 horas (NFL Game Pass, Fox Sports)

Giants vs Panthers 12:00 horas (NFL Game Pass)

Browns vs Jets 12:00 horas (NFL Game Pass)

Jaguars vs Colts 12:00 horas (NFL Game Pass)

Ravens vs Dolphins 12:00 horas (NFL Game Pass, Afizzionados)

Saints vs Buccaneers 12:00 horas (NFL Game Pass, Fox Sports 2)

Lions vs Washington 12:00 horas (NFL Game Pass)

49ers vs Seahawks 15:05 horas (NFL Game Pass, Fox Sports)

Rams vs Falcons 15:05 horas (NFL Game Pass)

Raiders vs Cardinals 15:25 horas (NFL Game Pass, Fox Sports 2)

Broncos vs Texans 15:25 horas (NFL Game Pass)

Cowboys vs Bengals 15:25 horas (NFL Game Pass, Canal 9)

Packers vs Bears 19:20 horas (NFL Game Pass, ESPN, Star Plus)

Lunes 19 de septiembre

Bills vs Titans 18:15 horas (NFL Game Pass, ESPN, Star Plus)

Eagles vs Vikings 19:30 horas (NFL Game Pass, ESPN, Star Plus)

SIGUE LEYENDO:

Roger Federer anuncia su retiro del tenis tras 24 años de carrera

NFL, NBA y MLB: ¿Cuándo serán sus partidos en la CDMX?