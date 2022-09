Roger Federer anuncia su retiro del tenis tras 24 años de carrera

Luego de 24 años de exitosa carrera, Roger Federer anunció su rerito del tenis, por lo que la noticia del suizo a ha causado una gran conmoción dentro del gremio del deporte blanco, donde es considerado como una de las más grandes figuras de toda la historia. Asimismo, el tenista de 41 años de edad informó que su último torneo será la Laver Cup, comptenecia que se llevará a cabo en Londres, Inglaterra entre el 23 y el 25 de septiembre.

En su comunicado, el tenista que ostenta 20 títulos de Grand Slam aseguró que la decisión de “colgar la raqueta” estuvo motivada por las múltiples lesiones que lo han enviado al quirófano en más de una ocasión y detalló que, pese a que se ha enfocado en retomar su nivel, su cuerpo simplemente ya no responde de la misma manera, por lo que optó por el retiro.

“Los últimos tres años han sido un desafío para mí por las lesiones y operaciones, he trabajado duro para poder volver a mi mejor forma, pero también sé las limitaciones de mi cuerpo y los mensajes que me ha mandado han sido claros”, señaló Federer en su comunicado.

Cabe mencionar que, Roger Federer aseguró que su pasión por el tenis es tan grande que nunca dejará de practicar dicho deporte, no obstante, dejó en claro que que ya no lo hará de manera profesional. “Jugaré más partidos de tenis en el futuro pero no en un Gran Slam o en el Tour”, recalcó "Su Majestad", como se le conoce dentro del mundo del tenis.

Tras confirmar su retiro, Roger Federer enfocó su texto a agradecer a todas y cada una de las personas que lo apoyaron a lo largo de su prolífera carrera realizando algunas menciones especiales en las que destacó el apoyo de sus padres, a su esposa Mirka Vavrinec, sus hijos, sus patrocinadores y en general al tenis como disciplina

“Quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a cada persona alrededor del mundo que ayudó a convertir en realidad los sueños de un joven tenista suizo y finalmente quiero agradecer al tenis, te amo y nunca voy a dejarte”, finalizó el texto de Roger Federer.

La última vez que Roger Federer estuvo sobre una cancha fue en Wimbledon 2021, cuando salió derrotado por el polaco Hubert Hurkacz en la instancia de cuartos de final. En su haber dentro del tenis, “El reloj suizo” encabezó el ranking de la ATP durante 310 semanas, de las cuales 237 fueron de manera consecutiva. Asimismo, Federer registró un total de mil 251 victorias a nivel de gira a lo largo de toda su carrera en la que levantó un total de 103 trofeos, de los cuales, como se mencionó antes, 20 fueron de Grand Slam.

SIGUE LEYENDO:

Toma asiento antes de ver cómo lucía Rafael Nadal a los 14 años

Planean traer a Carlos Alcaraz al Abierto Mexicano de Tenis 2023: "Estamos en eso"