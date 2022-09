VIDEO abuelito "maneja" con un volante de juguete y enternece a todo TikTok

TikTok se ha convertido en el lugar perfecto para compartir todo tipo de experiencias personales y muchas de ellas despiertan la risa de los usuarios, pero ¡otras más terminan por robar sonrisas o un par de lágrimas e incluso dan un pequeño golpe de nostalgia al recordar a un ser querido o una historia similar. Ahora, todos aquellos recordaron el amor por sus abuelos al ver a un hombre recibir una gran muestra de afecto por parte de su familia.

Y es que con el paso de los años las capacidades de cada persona pueden ir cambiando hasta hacer que realicen con las actividades que antes hacían con mucha facilidad, como puede ser el agarrar el volante del carro y conducir por horas. Algo similar le ocurrió a este abuelito cuya historia se volvió viral en TikTok al volver a "manejar" con la ayuda y el ingenio de sus seres queridos.

A través de la plataforma, se volvió viral el video de un usuario identificado como "Angly", quien con escasos segundos de grabación logró tocar el corazón de miles de personas, quienes recordaron a sus pares y abuelos que hoy en día ya no los acompañan. ¿La razón?, porque hicieron sentir útil al hombre con el cabello lleno de canas al sentarlo en el lugar del copiloto, desde donde tuvo la oportunidad de conducir con un volante de juguete.

En la grabación se observa al hombre de la tercera edad sosteniendo con fuerza el volante de colores, mientras que en el lugar del conductor otra persona mantiene en marcha el vehículo. Por su parte, el hijo del abuelito grabó el tierno momento desde la parte trasera de la unidad con un breve mensaje: "Cuanto salimos de paseo con mi papá".

La tierna acción no tardó nada en hacerse viral y cientos de usuarios de TikTok aplaudieron la acción con comentarios como: "La vida nos da la oportunidad de cuidarlos, como ellos lo hicieron", "qué hermoso. ya no tengo conmigo al mío, cuídalo mucho", "yo no se si voy a ser el tesoro de mis hijos, pero para mi, mi viejito fue el tesoro más hermoso que Dios me dio" y "qué bonito el vídeo y ver lo feliz que está él".

