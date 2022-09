Una madre admitió que su amor por Chayanne es más grande que por sus hijas y se volvió viral

Chayanne se convirtió en un icóno para la generación Millennial, quienes lo tienen en un pedestal como ni más ni menos que su padre, debido a las divertidas anécdotas que contaron las madres de familia por largos años, hasta el grado de hacernos creer de verdad que se trata del hombre con el Récord Guiness con la mayor cantidad de hijos en la historia de la humanidad.

Tal es el caso de una madre que fue cuestionada por sus hijas acerca del momento más hermoso de su vida, esperando que fuese algo relacionado con ellas. Quizás el día en que salieron de la escuela, cuando consiguieron su trabajo, algún logro deportivo, un éxito profesional, incluso el día que nacieron, o cualquier otro por encima de las experiencias que a lo largo de los años haya tenido la oportunidad de experimentar.

Y así fue. Su primera respuesta, precisamente, tiene que ver con el día en que nacieron ambas niñas, de acuerdo con lo descrito por la propia señora en el video que apenas dura unos pocos segundos. Una de sus niñas, la que graba, sintió una gran ternura debido a la reacción de su madre. De hecho, la respuesta tuvo que ser analizada, cosa que hizo sospechar al público de que no era sincera con su propia familia, y que algo épico estaría por pasar.

Finalmente recula ante la mirada atónita de todos los que vimos el TikTok, y revela que todo fue parte de una broma, pues apenas se estaba acordando de otras tantas vivencias. En este sentido, cambió su elección del día más feliz de su vida y señaló que su día más atesorado por el resto de los días, será cuando conoció en vivo y a todo color al cantante de pop Chayanne.

Los comentarios no se hicieron esperar, la mayoría en tono de burla o apoyando por completo a la madre de las dos muchachas:

"Es que hijos hay muchos, pero Chayanne uno solo"; "Se pasó de fría la mami"; "Soy yo me representa jajjaja nadie le gana a Chayanne"; "La amé"; "Sinceridad ante todo"; "JAJAJAJA ya estaba apunto de chillar"; "Mi nueva ídola"; "Ya quiero que mi hija crezca y me pregunte y decirle mi mejor día fue en el concierto de wisin y yandel".

Chayanne también carga con el apodo del "padre de todos" debido a las historias de las madres que se derretían por él. Crédito: Cuartoscuro

Chayanne, el papá de toda una generación

El cantante de canciones como "Fiesta en América" o "Torero" se volvió un meme recurrente hace algunos años. De un día para otro se convirtió en el padre de toda una generación, pues nuestras mamás, o por lo menos la gran mayoría lo tienen en un estandarte muy difícil de alcanzar debido a su galanura, además de a su gran talento para el canto y el baile, sin duda un artista con varias credenciales.

Cada vez que tenían la oportunidad, las madres de muchos lanzaban las contundentes frases "Ese que canta es tu papá"; "Chayanne es tu padre"; "El de torero es tu padrastro", entre otras que nos hermanaron a todos, aunque hasta hace poco él lo desconocía.

De hecho, fue durante un Día del Padre que los internautas comenzaron a llenar sus redes sociales de memes y de mensajes de felicitación por el festejo que se atraviesa; ante la sorpresas de todos, el cantante respondió en una de tantas insistencias y se convirtió inmediatamente en canon.

El cantante es un ícono para la generación millennial y para sus madres. Crédito: Cuartoscuro

"Hijos, he estado de gira y no he podido saber de ustedes, estoy muy orgulloso de todos ustedes, gracias por sus mensajes y por apoyarme día a día, espero verlos pronto, esssooo", fueron las palabras que utilizó ante un o una fan que lo recriminó por haberlos abandonado.

