Mujer se salva de ser arrollada dos veces por un tren en India y vive para contarlo: VIDEO

Los descuidos pueden generar graves accidentes, pero reincidir y poner en riesgo la vida por las mismas circunstancias es permitirse un lujo que pocos se dan, así ocurrió con una mujer que estuvo a punto de ser arrollada en dos ocasiones por un tren en India, pero vivió para contar su historia.

Y fue así gracias a la ayuda de otra persona, un trabajador de la estación de trenes que logró presenciar la escena y adelantarse a lo que se avecinaba como una tragedia, pues no dudó en brindar su apoyo para rescatar a la mujer de una muerte segura.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Shikohabad, estado de Uttar Pradesh, India, y la escena fue captada por las cámaras de seguridad instaladas en la estación del tren.

En la grabación se observa a una mujer vestida con un sari amarillo cruzar a pie, y sin ningún tipo de precaución, las vías férreas que separan un andén del otro, en su intento por ahorrar tiempo y llegar antes al otro extremo. Sin embargo, no contaba con que el tren se acercaba con gran velocidad a la estación y por más que intentaba no podía subir a la plataforma.

Mujer es rescatada de las vías y pone en riesgo su vida por segunda vez

Fue entonces cuando en el video se observa a un hombre, un trabajador de la estación de Shikohabad, a quien se ve correr a ayudar a la mujer y la impulsa para que pueda subir a la plataforma y ponerse a salvo. Una vez segura, se observa al tren acercarse a toda velocidad.

Momento en que el trabajador de la estación salva la vida de la mujer. FOTO: Especial

Sin embargo, al percatarse de que había dejado un objeto olvidado, la mujer regresa de nuevo por una botella de agua justo segundos antes que el tren pase rozando su cabellera, a unos centímetros de ella.

Instantes después ella se acerca por una botella de agua que había olvidado. FOTO: Especial

Como si nada, la mujer continúa su camino y desaparece en la estación. La grabación fue compartida en Twitter y de inmediato se viralizó; tan solo en esta red social cuenta con más de 280 mil reproducciones y decenas de comentarios de los usuarios.

En solo segundos, la mujer pudo haber sido arrollada en dos ocasiones. FOTO: Especial

"Le salvaron la vida una vez, pero se arriesgó nuevamente por una botella de agua. La dama estaba cruzando la vía sin usar el puente peatonal y no pudo subir a la plataforma en el lado en que se acercaba al tren, en la estación de Shikohabad", se lee en el texto que acompañó la publicación.

De acuerdo con el post, fue el inspector de bienestar del personal Sri Ram Swaroop Meena, quien se ve en el video correr hacia ella para ponerla a salvo. Algunos usuarios comentaron en el post que aquellas personas que no crucen las vías del tren de manera adecuada deberían ser multadas, ya que ponen en riesgo su vida y la de los demás.

SIGUE LEYENDO:

TikToker asegura que los alemanes huelen feo y enciende la polémica en redes: "En México olemos a suavizante"

Hombre se inscribe al gimnasio a los 90 años y se viraliza en TikTok: "Solo pido llegar a los 70 como esta él"

Niña se extraña al ver su pastel de "Frozen", no es lo que esperaba