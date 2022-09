Hombre se inscribe al gimnasio a los 90 años y se viraliza en TikTok: "Solo pido llegar a los 70 como esta él"

En redes sociales es común encontrar a personas deportistas que inspiran a otros a crecer y mejorar no solo en lo que respecta a salud y condición física, sino también en lo extensivo; desde lo emocional hasta lo profesional, ya que no hay separación entre los beneficios que la actividad física y el deporte aportan al bienestar de las personas.

Así lo ha dejado claro Juan, un hombre de la tercera edad cuya historia se ha vuelto viral en las redes sociales y ha dejado inspirados a miles de personas que ven en él un ejemplo de vida, de disciplina y motivación; se trata de un "abuelito" que a sus 90 años decidió inscribirse a un gimnasio y desde entonces acaparó la atención de todo mundo.

En particular de su entrenador, quien después de conocerlo y de ejercitarse junto a él, decidió compartir en TikTok un video en donde dio a conocer la historia de Juan, su "Nuevo amigo del gimnasio", el cual se viralizó en cuestión de horas y generó gran interacción entre los usuarios quienes aseguraron sentirse inspirados y motivados por el hombre que aparece en el clip, afable y sonriente.

Juan se viraliza y muestra que nunca es tarde para empezar

Ha sido el TikToker Miguel Ángel García (@miguelagarcia96) quien luego de compartir el video en la red social se mostró sorprendido por la cantidad de interacciones que su clip generó y en particular, por la impresión que su nuevo amigo Juan dejó en los usuarios, quienes reaccionaron inspirados a su historia.

Al parecer Juan dejó un gran mensaje para los internautas; que nunca es tarde para comenzar un nuevo proyecto ni para encontrar la motivación y el entusiasmo de emprender algo que sea de nuestro interés. El video del "abuelito" rompió con muchas ideas que la gente se ha hecho acerca de las personas mayores; una de ellas, que a esa edad es difícil siquiera mantenerse en pie.



No obstante, Juan demostró tener una gran condición física y ha dejado claro que la actitud y la motivación son indispensables. Un mensaje que sin duda pudieron identificar en él los internautas, que reaccionaron de manera efusiva al clip, el cual supera ya las 803 mil reproducciones; cuenta con casi 110 mil "me gusta" y suma más de 2 mil mensajes, entre los que no faltaron los saludos y agradecimientos hacia su inspiradora historia:

"Respeto y admiración"; "Estas personas son ejemplos a seguir"; "Yo solo pido llegar a los 70 como esta el"; "Se ve muy bien para su edad", "Lo mejor es como disfruta entrenando"; "Esto es un hombre a admirar dios!!! Que fortaleza" y "Nunca es tarde para comenzar", fueron solo algunas de las reacciones de los usuarios de la red social.

Dado el éxito alcanzado por Juan y su video compartido en TikTok, Miguel Ángel García decidió compartir otro clip en donde el protagonista de la historia agradeció la gran cantidad de mensajes recibidos y los buenos deseos que le enviaron: "Quiero agradecer a todos los que han llamado, se los quiero agradecer de corazón. Muchas gracias por todo", declaró.

