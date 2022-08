Very Bad Things: El enrredo políticamente incorrecto más divertido que puedes ver en MUBI

En su momento era un grupo de desconocidos, pero este largomentraje fue el trampolín para que muchos de ellos tomaran notoriedad en el cine y en la panatalla chica, en el comienzo de carreras que se convertirían en un referente en Hollywood. Very Bad Things es una comedia, con un humor muy ácido que después se convertiría en una fórmula muy exitosa para muchos otros proyectos.

Fue noviembre de 1998, pero no era un fin de semana cualquiera. Very Bad Things se estrenó al mismo tiempo que "Bichos", "Rugrats", "El aguador" y "Enemigo público". En ese contexto, el panorama no era muy halagador, pero los pronósticos no estuvieron ni cerca de tener razón.

Se trata de la primera película que escribió y dirigió Peter Berg (Hancock, The Kingdom, Collateral). Es una película de humor negro que tenía un presupuesto elevado para la época y el tipo de rodaje (30 mdd), pero llena de actores que se convertirían en grandes talentos, a excepción de Cameron Diaz que ya era una estrella consagrada.

Su llegada al cine no tuvo buenos resultados, pero fue el boca a boca el que haría que después se convirtiera en un éxito, no en las taquillas sino en los clubes de renta de películas. Poco a poco, las personas escucharían los nombres de Christian Slater, Daniel Stern, Jon Favreau y Leland Orser que se sumarían al de Cameron Diaz como carta principal.

Very Bad things se estrenó en 1998

FOTO: IMDB

¿De qué va Very Bad Things?

La historia es simple. Una despedida de soltero en Las Vegas, donde las drogas y el alcohol hacen de las suyas para que se salga todo de control. Pero la muerte de una de las damas de compañía que estaban en la reunión hace que todo se convierta en una pesadilla.

A partir de ahí harán todo lo posible por evitar que sean descubiertos y salirse con la suya. Pero las medidas que tomarán convertirán la historia en una especie de juego diabólico, humor negro, muchas carcajadas y varias sorpresas que nos harán preguntar "¿WTF?" más de una ocasión.

Son cinco triunfadores de primer mundo que pueden ver que su vida acaba de un día a otro y que, las malas decisiones, podrían terminar con la unión de esta pandilla que estaba en la cima. La línea de lo políticamente correcto se cruzó mucho tiempo atrás y la tolerancia de la audiencia se pone a prueba más de una vez.

Cameron Diaz es una de los protagonistas de la película

FOTO: IMDB

