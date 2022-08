Will Ferrell: nunca habías visto al actor en una película como esta

Desde la primera escena de Everything Must Go o Un perdedor sin suerte, Nick, el personaje principal, se enfrenta a una amplia y certera caída al peor momento que podría vivir. Su historia se muestra al espectador desde el momento en que es despedido de su empleo. El motivo de esto es el poco control que tiene sobre la bebida y su reciente comportamiento.

Al llegar a casa se encuentra con que todas sus posesiones fueron colocadas en el jardín de su casa; cuando intenta entrar al domicilio, se percata de que su esposa no está en el sitio, ha cambiado las cerraduras y además le ha negado el acceso a todo el dinero del que dispone en una cuenta bancaria compartida.

De esta forma, el protagonista se ve obligado a vivir sobre el césped, mientras observa a sus vecinos, se encuentra con un peculiar niño que muestra curiosidad sobre las condiciones en las que se encuentra y además entra en la disyuntiva de vender los objetos que ha ido acumulando a lo largo de los años.

La cinta es protagonizada por Will Ferrell, quien aceptó el reto de salirse del personaje cómico al que la gente suele atribuir un sentido del humor intenso y se centró en interpretar a un hombre que pasa por un drama personal y una introspección poco habitual en sus papeles.

Se sale del papel de comediante.

"Nunca he estado obsesionado con tomarme las cosas de forma seria y al mismo tiempo siempre he apelado a tratar de hacer drama y esta es una de estas veces que viene algo así para mí. Amo la premisa y el guion", dijo el actor sobre esta producción.

¿Por qué debes ver Un perdedor sin suerte?

La caída de Nick es una muestra de los puntos a los que puede llevar a un hombre durante el camino de la negación, el alcoholismo y una supuesta infidelidad que le traen consecuencias que debe enfrentar al momento de que la sobriedad o la resaca llegan a su cuerpo.

A esto se suma la sensación de vacío y soledad que tiene que afrontar el personaje interpretado por Will Ferrel, pues aunque surgen algunas personas dispuestas a ayudarlo, está completamente apegado a las pertenencias con las que convive y de las cuales se niega a separarse.

Es una obra sensible e interesante.

Si bien se trata de una historia sencilla, la metáfora del hombre expuesto frente a sus vecinos y con el qué dirán juega con las facetas que experimenta un hombre al momento de sentirse fuera de sí y en recuperación ante las adicciones.

El hecho de que se le vea auxiliado por un niño, una embarazada y juzgado por la mayor parte de las personas que se relacionan con él es muestra de la dificultad que tienen los varones para ser vulnerables y de cómo esto es algo que tiende a ser ignorado por los demás.

Las denuncias falsas, la soledad, la depresión, el conformarse con cualquier muestra de cariño o interés son temas que tampoco teme abordar Dan Rush a la hora de explorar este mundo.

El mismo director asegura que la película es algo tramposa, debido a que juega con aspectos que pueden ser divertidos y los contrasta con aquellos que pueden ser pasados por dramáticos. Por si fuera poco, esta película está basada en un cuento del escritor Raymond Carver, por lo que está construida de manera muy coherente.

Con pocos recursos cuenta una historia bien fundamentada.

Ficha técnica

Duración 97 minutos

Idioma: Inglés con subtítulos en español.

Apta para mayores de edad.

Comedia / drama

Director

Dan Rush

Basada en

Why Don't You Dance? de Raymond Carver

Elenco

Will Ferrell.

Rebecca Hall.

Laura Dern.

Michael Peña.

