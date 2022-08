Renata Masciarelli, portera del América Femenil, denuncia amenazas de muerte en su contra: “Me vale que seas mujer”

Renata Masciarelli, portera del América Femenil, compartió en redes sociales que ha sido amenazada de muerte por un internauta enojado. De acuerdo con la deportista, el sujeto la agredió verbalmente porque ella "se río" de que la insultaran en Twitter.

La futbolista identificó a su agresor como Paco, un hombre que supuestamente había insultado a la guardameta. Aunque en la captura de pantalla, compartida por la portera del América, no se observa la conversación completa, se pueden leer las amenazas que recibió por parte de este hombre.

"Te veo y te aviento el coche hacia tu camioneta o espero afuera de los departamentos y me vale madre si eres mujer. Te meto una madriza o mis amigos, ya les dije, les di una feria y aceptaron estarte vigilando porque crees andamos acá ya. Me vale pito que seas vieja, me voy sobre ti y te desmadro a golpes. ¿Muchos huevitos? Ahora sí vas a verlo realidad", amenazó el hombre.

La futbolista identificó a su agresor como Paco. Foto: @MasciarelliR

"¡Ah, y otra cosa!: conozco polis del sector, igual y te paran y te clavan droga o algo y vas a dar a la 50 y ni el Ame te va a sacar los paquetitos que tengas en el coche o en ti", escribió.

Por su parte la guardameta compartió las amenazas en Twitter y dijo "imagínate que te amenacen de muerte porque te rías de que te insulten".

Janelly Farías, capitana del América, pide un alto a las amenazas contra sus compañeras

Ante estos hechos violentos, Janelly Farías, capitana del Club América, pidió un alto a las amenazas que reciben sus compañeras y las jugadoras de otros equipos. "¿Por qué la necesidad de que nos amenacen? Le tenemos que poner un alto a esto!! Somos muchas las que vivimos esta crueldad. Una buena persona no necesita pisar a lxs demás para sentirte bien", dijo la futbolista.

De igual manera, agradeció y reconoció la valentía de Renata Masciarelli al denunciar públicamente que recibe amenazas de muerte.



