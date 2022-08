Chicharito Hernández niega autógrafo a un niño y le llueven críticas en redes sociales | VIDEO

El futbolista Javier "Chicharito" Hernández nuevamente se posicionó en el centro de los reflectores; en esta ocasión, el delantero del Galaxy causó una fuerte polémica luego de negarle un autógrafo a un niño.

Los hechos ocurrieron durante el pasado fin de semana, luego de la derrota del Galaxy ante FC Dallas en La Major League Soccer. En dicho encuentro donde el mexicano jugó durante todo el partido y no pudo anotar un gol.

Luego de su derrota, el delantero fue visto cerca del camión donde se transportaba su equipo. De inmediato sus fanáticos se acercaron para saludarlo. Entre los fans del futbolista apareció un niño, quien se acercó a Javier Hernández para tomarse una foto y pedirle que le diera su autógrafo.

Pese a la euforia del menor, "Chicharito" se disculpó y dijo que no firmaría autógrafos y no quería posar para fotografías con sus fans. Posteriormente, el delantero caminó unos pasos adelante y dejó que otros fanáticos le tomaran fotos, pero insistió en que no firmaría autógrafos o posaría para selfies.

Tras lo sucedido, diversos internautas compartieron el video y se manifestaron en contra de la actitud del delantero. "Que déspota y payaso este tipo, vergüenza que sea de Guadalajara … despreciar a un niño qué le pasó al tipejo, pero no me debería extrañar su actitud, si a sus hijos no los pela q se puede esperar!!! Seguro le echará la culpa al COVID. Para q escojan mejor a sus ídolos … por q cada vez son peores … que su coach de vida no le dice que debe tratar bien a los niños, a sus fans", escribió @chamonic3, usuaria de Instagram que originalmente compartió el clip.

El futbolista del Galaxy enfrentará el día de mañana a las Chivas. Foto:@LigaBBVAMX

Cabe resaltar que el futbolista del Galaxy enfrentará el día de mañana a las Chivas. El encuentro se celebrará en la cancha del SoFi Stadium a las 19:30 horas centro de México. En conferencia de prensa "Chicharito" y Fernando "Nene" Beltrán posaron con las camisetas de ambos equipos.

