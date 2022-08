¿Tu mamá te escribe ALV en WhatsApp? Este es el significado que le dan los adultos

Con la entrada de los smartphones al mercado se abrieron infinitas posibilidades para que los usuarios pudieran conectarse con otras personas de manera más rápida, sencilla y eficiente; atrás fueron quedando los celulares tal como los conocíamos, con sus pantallas pequeñas y en donde era común enviar los famosos SMS o mensajes de texto.

Al hacer uso de este recurso las personas trataban de ser lo más precisas a la hora de redactar el texto, ya que en caso de extenderse demasiado se le podían cobrar como 2 o más mensajes enviados. Entonces se tenía que ser práctico y conciso. Ahora, con la llegada de las aplicaciones de mensajería estas anécdotas parecen asunto del siglo pasado.

En poco tiempo estas apps comenzaron a ocupar un lugar importante en la vida de millones de personas alrededor del mundo, sin importar su edad, a grado tal que las propias aplicaciones se han ido perfeccionando y adaptando a las cambiantes necesidades de los usuarios. Esto las ha llevado a destacar como una herramienta útil y necesaria de la cual se puede disponer en cualquier momento.

El uso de las palabras en los mensajes de WhatsApp

El uso de las aplicaciones de mensajería se ha vuelto cotidiano. FOTO: Especial

Es precisamente desde que comenzaron a enviarse mensajes por celular, y la posterior entrada al mercado de las aplicaciones de mensajería, que los usuarios comenzaron a cambiar las palabras por abreviaciones o contracciones, en un principio con el objetivo de ahorrar espacio y tiempo al momento de redactar y enviar los textos.

Si bien con la llegada de las apps, las cuales no cobran por el servicio pero solo se pueden usar cuando se cuenta con una conexión a la red o con los datos del celular, esta costumbre de "cortar" las palabras continuó y algunas abreviaciones se han vuelto más populares que otras entre los usuarios más jóvenes.

Incluso cada nueva generación inventa o adapta nuevas palabras a sus necesidades, por lo que no siempre el uso de una palabra o frase es ampliamente extendido ni tampoco se le asigna el mismo significado de un grupo de la población a otro. Esto lleva a situaciones divertidas como la que enseguida se plantea.

Los adultos han adaptado algunas frases de uso común

El lenguaje se modifica al momento de escribir por mensajería. FOTO: Especial

Recientemente se han vuelto virales algunas capturas de pantalla en la que los usuarios exhiben el uso que los adultos dan a la abreviación "ALV", la cual es muy utilizada entre la población más joven. Hay que recordar que estas tres letras conforman una de las frases más "expresivas" y también altisonantes del lenguaje cotidiano de las personas.

Esta vulgaridad abreviada, que tiene origen mexicano, es muy utilizada no solo en los mensajes de mensajería, también en el diálogo diario entre las personas, en las redes sociales e incluso en series de televisión y programas de entretenimiento que se transmiten en nuestro país.

También destaca por tener el mismo significado en países como Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Argentina e incluso se ha popularizado su uso en España. Sin embargo, es extraño escuchar esta frase en adultos de 45 años o más, por lo que tampoco suelen utilizarla a la hora demandar mensajes por aplicación.

¿Qué significado le dan los adultos a "ALV"?

Captura de pantalla que muestra el uso de "ALV". FOTO: Especial

Es por ello que recientemente se han viralizado las capturas de pantalla en donde se puede observar a diferentes usuarios adultos utilizar el “ALV” al momento de enviar un mensaje. No obstante, cuando esto ocurre no se refieren al contexto o descripción que previamente se le ha dado a esta frase, ya que no la utilizan con el objetivo de insultar.

Estas personas le han dado su propio significado tal como ocurre ya con el famoso “XD”, que nació como una cara riéndose, pero ahora las personas mayores piensan que significa “Por Dios”. Por lo que ahora “ALV” significa “I love you” para los adultos, que traducido al español sería “Te amo” o “Te quiero”.

Así que cuando los mayores envían esta abreviación seguramente están dando afecto a su destinatario, totalmente lo opuesto a su verdadero significado. Cabe destacar que también hay quienes lo utilizan para tratar de resumir la frase: “amo la vida”.

