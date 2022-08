Muere cantante de rock a los 48 años por raras complicaciones de la vacuna anticovid de AstraZeneca

Luego de varios meses de investigaciones, las autoridades inglesas confirmaron que el cantante de rock, Lord Zion, sí falleció por complicaciones de salud originadas por la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca, por lo que la noticia ha causado una gran preocupación entre las personas que se recibieron alguna o más dosis de este fármaco.

De acuerdo con los reportes de diversos medios locales, el cantante de 48 años, quien era originario de la región de Cumbria en Inglaterra, recibió una dosis de la vacuna de AstraZeneca el 5 de mayo de 2021 y ocho días después comenzó a experimentar intensos dolores de cabeza, por lo que acudió a un hospital, sin embargo, su muerte fue confirmada el 19 de mayo del año pasado por lo que se inició una larga investigación para determinar la injerencia del mencionado fármaco en el deceso del rockero.

Lord Zion falleció a los 48 años de edad. Foto: Especial

Confirman que vacuna provocó la muerte de Lord Zion

El 17 de agosto, a más de un año de la muerte del músico, el Tribunal Forense de Newcastle reveló un informe de las investigaciones sobre el desafortunado deceso de Lord Zion en el cual, además de confirmar que todo fue provocado por la vacuna, incluyeron algunos testimonios de médicos y personas allegadas al cantante que sirvieron para reconstruir los hechos.

En el informe señalan que una paramédico acudió a la casa de Lord Zion el 15 de mayo para atenderlo por fuertes dolores de cabeza, no obstante, le recomendó asistir a un hospital para realizar algunos controles más a fondo, sin embargo, el cantante se negó argumentando que no quería que se infectara de Covid-19, no obstante, aseguró que en ese momento no tenía conocimiento de los afectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca por lo que no relacionó ambos hechos.

Cabe mencionar que la versión de la paramédica se contradijo con la de Vikki Spit, quien era la prometida del músico y aseguró que su pareja siempre estuvo en disposición de ir al hospital, pero que nunca recibieron la instrucción.

Hay un segundo testimonio de otro paramédico que acudió a la casa del rockero el 17 de mayo cuando su salud comenzó a comprometerse aún más y comentan que durante la revisión Zion convulsionó por lo que se solicitó de inmediato una ambulancia para trasladarlo a un hospital cercano donde luego de algunos estudios se determinó que debía ser operado de inmediato debido a que presentaba un coagulo en la cabeza.

La pareja del cantante pidió una compensación económica por los daños causados por la vacuna de AstraZeneca. Foto: Especial

Por su parte, Damian Holliman, el neurocirujano que operó a Lord Zion señaló que tras analizar el historial médico de su paciente no había elementos que apuntaran a que su trombosis hubiera sido provocada por otro factor que no fuera la dosis de la vacuna de AstraZeneca que había recibido días antes. Cabe mencionar que estas palabras del médico fueron respaldadas por otros dos especialistas en la materia por lo que las autoridades tuvieron que concluir que la muerte del músico fue una consecuencia de la vacunación anticovid.

En adición a esta resolución se sabe que la prometida de Lord Zion recibirá una compensación de 120 mil libras esterlinas por los daños causados por la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca, la cual, abrió la posibilidad para que otros miles de personas afectadas por las mismas razones puedan cobrar este pago.

Lord Zion tenía 48 años cuando murió y se sabe que vivía con su prometida desde hace más de 21 años, no obstante, habían programado casarse en el pasado mes de abril, lo cual, por obvias razones ya no ocurrió.

