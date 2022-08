“Ni la inundación impidió la fiesta”: ignoran corriente de lluvia y siguen disfrutando su reunión

Una vez más TikTok nos sorprende y es que ya es común que los usuarios que hacen uso de ella compartan todo tipo de videos, esta vez el agua de lluvia hizo de las suyas pero eso no fue impedimento para que los invitados de una fiesta continuaran con su convivio y esta es la muestra.

El video compartido por la tiktoker @netzamagallon muestra lo que parece ser una pequeña fiesta en el patio de una casa, sin embargo, todo parece normal hasta que se observa en el clip que una fuerte corriente de agua está entrando por la puerta.

Y aunque pensaríamos que esto arruinaría la comida que degustaban no es así, pues ellos comen tranquilamente a pesar de que el agua que se ve en color café lleva una gran velocidad.

La paz de las personas que se ven en el video fue tal, que hasta aparecía una mujer sentada en una silla, mientras quien probablemente es su hija está acostada durmiendo en un par de sillas, mientras el rio pasa justo abajo.

Lo más gracioso del tiktok es que el fondo musical es el tema "My Heart Will Go On" más conocida por ser el soundtrack de la película Titánic de Céline Dion, esto como alusión a la inundación a la cinta.

"Como cuando ya nada te preocupa en la vida"

De inmediato los comentarios se desataron, internautas aseguraron que ese tipo de invitados son los más requeridos en las fiestas pues a pesar de cualquier cosa están dispuestos a quedarse hasta el final del evento.

"La verdad me dio gusto ver este vídeo quiere decir q invitaste a la gente correcta, no importa las circunstancias lo q importa es con quién".

"Más vale amigos que dinero, siempre".

Mientras que hubo otros internautas que en broma sugirieron que debieron pedir en la invitación que llevaran traje de baño, por eso de las inesperadas inundaciones.

Algunos señalaron que en realidad la temática de la fiesta era sobre el Titánic y por eso las personas no se mostraban sorprendidas ya que se sabía que ocurriera ese fenómeno natural.