Opus: Las Mejores peleas del Boxeo resume los momentos cumbre del deporte

Opus: Las Mejores peleas del Boxeo es el libro que narra los momentos históricos más importantes de los encuentros desarrollados en el ring. Esta obra ofrece las 100 mejores batallas sobre el encordado y se resume en 850 páginas.

En él se conjunta la opinión de 56 campeones dentro de los que destacan Sugar Ray Leonard, Mike Tyson, Julio César Chávez, Roberto Durán.

Pese a que el plan original era que todos se reunieran en una habitación para dar a conocer sus perspectivas sobre el deporte y así eligieran sus peleas favoritas, este acto se tuvo que hacer por medio de videoconferencia, debido a la pandemia.

Publicar esta obra fue una labor de varios años, ya que no es un trabajo meramente anecdótico. Además de incluir fotografías e historias de cómo transcurrieron estos encuentros, la obra habla de la historia de los atletas, incluye datos curiosos y fotografías inéditas.

El deporte une familias y rompe fronteras

Leyenda

México es uno de los países con más campeones dentro de estas páginas, ya que los creadores de esta obra estiman que al menos el 40 por ciento de las peleas elegidas fue protagonizada por un mexicano.

El primer libro que se hizo es una edición presidencial que pesa 37 kilos, cuenta con más de 20 mil cristales y una réplica del cinturón de la WBC. La encargada de ensamblar este libro fue una familia que tradicionalmente ha hecho ediciones de lujo de distintas obras.

Dentro de las peleas que se pueden encontrar dentro de sus páginas se encuentran Mayweather vs Álvarez, Chávez Vs Taylor, y Foreman vs Ali. La primera edición fue firmada por cerca de 56 campeones y será subastada para que lo recaudado sea donado a la caridad.

