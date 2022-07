El boxeo al rescate de los niños y adolescentes para que no caigan en vicios

Este sábado en la CDMX se celebró el 9° torneo "Puñitos de oro", organizado por el Club de Boxeo de la Gustavo A. Madero, a cargo de Esteban López, para niños 7 a 16 años, tanto locales como de 10 estados invitados.

Gerardo Lara, entrenador del Club Lara, uno de los participantes, detaca la importancia de motivar a los niños a que practiquen cualquier deporte para evitar que caigan en adicciones y sacarlos de las calles. "Nos hemos dado cuenta de que hay niños chiquitos, de ocho años, que ya están en las calles, con vicios, queremos sacarlos de ahí", señaló el señor Gerardo, quien lleva 20 años entrenando a niños y adultos, y que cuenta con campeones nacionales y mundiales en el mundo del boxeo.

Madeline, de 14 años, es una de las jóvenes que participa en este torneo y asegura que le gusta el boxeo porque le ayuda a sacar el estrés, "pero no para golpear personas, si no como disciplina".

Con el boxeo, los niños se acercan a una vida sana

FOTO: El Heraldo de México

Para Melanie, quien lleva 7 años entrenando, es decir media vida, este deporte se convirtió en un anhelo por ser profesional y campeona nacional o internacional: "el deporte, cualquiera, es algo que te aleja de los vicios, te ayuda psicologicamente, a no estar en las calles, a mi me ha ayudado a no desperdiciar mi tiempo, a no estar todo el día en el teléfono".

Para ambas, el entrenador Lara no solo es un coach, "nos ha apoyado, incluso en nuestros problemas de la casa, siempre nos respalda", por lo que este gimnasio se ha convertido en un segundo hogar donde pueden canalizar sus emociones y convivir sanamente.

También hubo ejercicios de demostración para niños de 7 a 10 años, como es el caso de Alan, que estuvo acompañado de su mamá, Rocío, quien destaca que tras dos años de estar encerrados por la pandemia del virus Sars-CoV-2 esto es una excelente oportunidad para que los niños tengan una actividad recreativa sana, "creo que el deporte los ayuda a mantener su mente ocupada en algo positivo".

FOTO: El Heraldo de México

Este torneo es un esfuerzo de los entrenadores por apoyar a la juventud en la delegación, para motivarlos a ver el deporte como una salida sana a los vicios y a tener una vida saludable.

Al lugar acudieron decenas de personas quienes disfrutaron del evento, algunos acompañaron a sus hijos para que participarán y para impulsarlos a practicar un deporte tan completo como es el boxeo.

