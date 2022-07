Tunden a la primera dama de Ucrania por posar en escenas de guerra para Vogue| FOTOS

Guionista de profesión, la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, pasó de los bastidores al centro de la escena política desde la invasión rusa. Ella se había mostrado poco dispuesta a ocupar posiciones públicas. Sin embargo, ahora se ha vuelto un “ícono de la moda” en pleno conflicto bélico, tras posar con su marido para Vogue en escenas de guerra.

Fue la portada de la famosa revista de moda. Foto: Vogue.

Al comienzo de la ofensiva rusa, pasó varias semanas escondida, moviéndose de un refugio a otro mientras las tropas de Moscú se acercaban a Kiev. Pero esta semana sorprendió a nivel internacional al dirigirse esta semana al Congreso de Estados Unidos para pedir un mayor apoyo occidental a Ucrania.

Posaron como pareja. Foto: Vogue.

"Siempre fui una personalidad no pública y no me gusta la atención extra que se me presta. En dos años y medio como primera dama, muchas cosas cambiaron para mí. Soy consciente de que el destino me brinda una oportunidad única de comunicarme con la gente", ha mencionado.

Esta es una de las más polémicas. Foto: Vogue.

Ha sido duramente criticada por posar durante la guerra

“Al tiempo que la guerra de Ucrania entra en una nueva fase crucial, la primera dama del país, Olena Zelenska, se convierte en un actor clave: diplomática de primera línea y rostro del peaje emocional que está pagando su nación”, señaló la revista Vogue al anunciar una edición especial digital en la que los protagonistas son el mandatario ucraniano y su esposa.

En redes sociales no fue bien vista esta acción. Foto: Vogue.

Esto les trajo duras críticas por banalizar la guerra y los problemas, los señalaron en redes sociales de premiar la guerra y el glamour en lugar de atender los asuntos que importan para la gente y el país.

Olena, quien protagoniza la mayoría de las fotos, es licenciada en Arquitectura, Olena Kiachko, su apellido de soltera, creció en Kryvy Rig, en el centro de Ucrania, de donde también proviene su marido. La pareja se conoció cuando tenían 17 años y su amistad se convirtió en romance cuando comenzaron su carreras en la industria del entretenimiento, él como comediante y ella escribiendo sus chistes. Se casaron en 2003, antes de mudarse a Kiev, donde dio a luz a Oleksandra, ahora de 17 años, y a su hermano menor Kyrylo, de 9.

Los han acusado de preocuparse más por su imagen que por la guerra. Foto: Vogue.

En tanto, el sur de Ucrania fue bombardeado

Las regiones del sur de Ucrania sufrieron el martes bombardeos rusos "masivos", que alcanzaron entre otros un pueblo balneario cerca de los puertos de Odesa y Mykolaiv, informaron las autoridades ucranianas. Según el mando sur del ejército ucraniano, los bombardeos se realizaron "con aviones desde el mar Negro".

"En Odesa, se alcanzaron edificios residenciales de las aglomeraciones costeras sin hacer víctimas, según las primeras informaciones", indicó el ejército en un comunicado en Facebook. Los ataques rusos se producen pese al acuerdo firmado la semana pasada con Moscú para desbloquear las exportaciones de cereales ucranianos de tres puertos de la región de Odesa.

No se reportaron víctimas. Foto: AFP.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski publicó el martes en redes sociales un vídeo en el que se ve casas destruidas en Zatoka, una estación balnearia a orillas del mar Negro, cerca de Odesa. "La infraestructura portuaria fue apuntada en la región de Mykolaiv", añadió el ejército. El gobernador regional de Mykolaiv, Vitali Kim, también informó de un "bombardeo masivo" sobre la ciudad el martes.

"Se atacó una instalación de infraestructura crítica y una empresa de automóviles sin víctimas, según la información preliminar", escribió en Telegram. "Los misiles también apuntaron las afueras de la ciudad y hubo intentos de dañar la infraestructura portuaria", añadió. En el este, tres civiles murieron las últimas 24H en la región de Donetsk, según el gobernador Pavlo Kyrylenko.

En esa región, también fueron bombardeadas la madrugada del martes Toretsk, Avdivka, Márinka y Krasnogórivka, según la misma fuente. El funcionario también informó de ataques en Bajmut y Sloviansk. Según Serguéi Gaidai, gobernador de la región vecina de Lugansk, casi totalmente ocupada por los rusos, las tropas ucranianas han repelido cuatro asaltos rusos en las últimas 24 horas.

