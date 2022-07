Horóscopo chino: estos son los signos que nunca se llevarán bien en el amor, según la astrología oriental

El horóscopo chino se determina por ciclos de 12 años de animales y los cuales determinarán las características de cada una de las personas, como la personalidad, la manera de pensar o incluso cómo actúan. Estos signos del zodiaco se aplican a cada uno según la fecha de nacimiento y es ahí donde se diferencia de la astrología occidental y tradicional.

De acuerdo al horóscopo chino, nos puede brindar detalles exclusivos de cómo son las personas y hasta incluso, los especialistas lo relacionan con la filosofía china. Así como la astrología oriental, podemos saber si al animal al que pertenecemos es bueno para hacer amistades, ganando dinero o tiene habilidades para el amor y otros signos, en cambio, no se llevan del todo bien si están juntos y por lo general, terminarán peleados.

El horóscopo chino se compone de doce animales. Fuente archivo

Los dos signos que tendrán una fuerte rivalidad y no se llevarán bien en el amor son Dragón y Perro, donde si bien al principio se llevarán muy bien y habrá una fuerte atracción, se volverán encantadores y agradables. Sin embargo, teniendo en cuenta que Dragón tiene dotes impulsivos y celosos, no será muy bien visto por Perro y es por eso que terminarán peleados y la relación se finalizará.

Dos signos del zodiaco oriental que no se llevarán bien en el amor con Cerdo y Mono, donde ambos se destacan por tener una personalidad muy fuerte y ser tercos. Las personas de estos signos nunca ceden en la relación y es por eso que terminarán el romance en muy poco tiempo. Además, son extremadamente competitivos y lucharán por ver quién es el mejor.

Cerdo y Mono no se llevan bien en las relaciones amorosas. Fuente archivo

Los últimos dos signos del horóscopo chino que no se llevan para nada bien en el amor y no coinciden son Cabra y Tigre quienes son polos opuestos. Además, la Cabra tiene la necesidad de protegidos y seguros. Y en cuanto a Tigre, son menos materialistas y son mucho más impulsivos y al ser aventureros, no le ofrece comodidad a Cabra.