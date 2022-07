¿Infidelidad? Kiss Cam capta a misteriosa pareja en pleno estadio | VIDEO

La llamada kiss cam o como se traduciría la cámara de los besos le dio una mala jugada a una pareja que pasaba un momento romántico, pero el momento resultó incómodo para ellos ¿por qué? aquí te contamos.

Como ya es una tradición en los estadios durante los entretiempos se enciende la kiss cam y el objetivo de esta cámara es que las parejas que sean captadas deben besarse, pero estas tomas no siempre salen bien.

Todo ocurrió en el entretiempo de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional de la Liga Colombiana de Futbol, cuando la cámara captó a una pareja, pero la inesperada reacción de la mujer que fue grabada se hizo viral.

Al verse en la pantalla gigante, la joven se tapó la cara rápidamente y hasta tomó distancia de su acompañante, quien con un poco de vergüenza comenzó a reírse.

De inmediato la grabación se viralizó en Twitter y ya cuenta con más de 3 mil retuits y más de 25 mil me gusta y todo porque se pensó que se trataba de una infidelidad, pues la pareja actuó como si no se conocieran e incluso se separaron instantáneamente al mostrarse evidenciados.

Pero también hubo quien comentó que no era un engaño por parte de los jóvenes si no que simplemente no quisieron ser tomados por el lente.

Estos fueron algunos de los comentarios de usuarios de Twitter:

“La gran diferencia entre hombres y mujeres: a ellos les vale huevo ser el mozo, por el contrario, lo disfrutan”.

“Lo sabe todo el país y el último en enterarse será al que le están montando cacho. Cruel realidad”.

“El día que yo lleve a alguien así sea amiga le doy un beso, yo no voy a quedar mal ante todos”.

Kiss Cam al ataque

Cabe resaltar que esta no es la primera vez ocurre una situación así, ya que en otras ocasiones se ha podido ver actuaciones de todo tipo y la evidencia ya circula en cientos de videos en la web.

Ya se han visto clips sobre propuestas de matrimonio en pleno estadio y frente a la cámara, también ha habido discusiones, peleas, reencuentros, como ya lo dijimos, infidelidades, parejas que sin conocerse se atreven a compartir un primer beso frente a miles de personas y hasta han sido evidenciadas celebridades cuando asisten a los encuentros deportivos.

Así que la próxima vez que quieras acudir a un estadio recuerda que este monitor puede llegar hasta tu lugar, así que piensa bien a quién llevarás como acompañante.

Seguir leyendo

Niño se resiste a vacunarse contra el Covid-19 y protagoniza corretiza en centro de aplicación | VIDEO

IMÁGENES FUERTES: Oso se lanza sobre domador en plena función de circo | VIDEO

Señora tira muchas bolsas con basura en la calle, VIDEO indigna a todos los vecinos de Tlatelolco