Enfermera expone las razones más "locas" por las que los padres se pierden los nacimientos de sus hijos | VIDEO

A través de redes sociales una enfermera se atrevió a exponer en un video las razones más "locas" por las que los padres de familia se pierden el nacimiento de sus hijos.

En un video de TikTok, la trabajadora de la salud, quien es identificada como Anna, aseguró que existen cinco razones principales por las que los papás no llegan al nacimiento de sus hijos.

“Hola, soy enfermera de trabajo de parto y voy a repasar las locas razones por las que un padre se pierde el nacimiento de su hijo”, detalla la enfermera Anna en el video.

¿Cuáles son las razones por las que se pierden el nacimiento de sus bebes?

Según detalló la enfermera, la primera razón es porque los padres salen a buscar comida y no logran llegar a tiempo al nacimiento de sus bebés.

Otro motivo es porque usualmente los papás dejan en silencio sus teléfonos celulares y cuando les llaman para avisar sobre el nacimiento de sus hijos nunca responden.

La tercera razón es porque los papis se encuentran haciendo apuestas en sitios en línea y no están al tanto del nacimiento de sus pequeños.

Finalmente, suelen perderse el nacimiento de sus hijos por alimentar a sus gatos o quedarse platicando con alguna exnovia.

Usuarios reaccionan al video

Luego de que la enfermera expuso las razones más “locas” por las que los padres no llegan al nacimiento de sus hijos, usuarios en redes sociales han reaccionado al material y aseguran que los papás que no acudieron a un momento tan importante seguramente no se preocupaban por ellos.

“¿Estos padres realmente se preocupan por el bebé y la madre?”, “Todos estos son motivo de divorcio, y no lo digo a la ligera. Su esposa e hijo deben ser una prioridad”, “No, no. Divorcio inmediatamente” y “Por esas razones nunca me casaré o tendré hijos”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

