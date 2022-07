Payaso se equivoca de fiesta y se da cuenta a mitad del show: VIDEO se viraliza en TikTok

Un payaso que ofrecía un show en una celebración infantil se quedó sin palabras al percatarse que se había equivocado de fiesta; la escena, que era grabada por una de las invitadas, capturó su reacción de incredulidad al percatarse que llevaba casi medio show en el lugar equivocado.

El video fue compartido en TikTok en donde en minutos de viralizó y los internautas reaccionaron con decenas de comentarios y bromas respecto al despiste del payaso y su ayudante, ya que ninguno de los dos se percató a tiempo que se encontraban en Lla fiesta equivocada.

Fue la usuaria de TikTok @almendra.samaniego quien en su cuenta publicó la grabación, en donde se observa que al inicio ella pensaba que todo formaba parte del show del payaso, sin embargo, con el paso de los segundos, y ante la cara de asombro que mostraba el artista, se dio cuenta que realmente era cierto lo que presenciaba.

Video del payaso arrasa en TikTok

Momento en el que el payaso comenzó a notar que algo no estaba bien. FOTO: Especial

En el clip se puede apreciar como el espectáculo parece ir bien hasta que en determinado momento el payaso se acercó a una de las asistentes, momento en el que su rostro cambió ya que se dio cuenta que algo no andaba del todo bien.

El artista preguntó que si la fiesta era un baby shower. FOTO: Especial

Acto seguido le preguntó a las personas que si era un baby shower lo que estaban celebrando, mismas que aseguraban que se trataba de un bautizo. Por segundos el payaso se quedó pensando y enseguida se dirigió a su compañero de show:

El payaso lamentó lo ocurrido. FOTO: Especial

"Amigo hay que sacar las cosas. Nos hemos equivocado de fiesta, creo”, se le escucha decir al payaso. En el video se observa al asistente reírse y comenzar a recoger bocinas, cables y todo el material que utilizan para dar el show.

Tuvo que recoger sus cosas a medio show. FOTO: Especial

En este momento todos los asistentes comprendieron que lo que presenciaban no era una broma: “Creo que de verdad nos hemos equivocado de fiesta. Acá no era, creo. ¿Señora Marifer Castillo, no es acá?”, le preguntó el artista a una de las señoras presentes.

Finalmente, y con una sonrisa, se despidió. FOTO: Especial

Tras recoger sus cosas el payaso se disculpó con los asistentes y se marchó cargando su bocina y con una sonrisa en su rostro. La grabación fue compartida en TikTok y en cuestión de minutos se volvió viral en redes sociales. Para ver el video da click en este enlace.

SIGUE LEYENDO:

Magistral, hombre nos enseña cómo cargar la caguama con la cabeza mientras pasea en bicicleta | VIDEO

Padre hace pasar un "oso" a su hija; detiene al mesero para decirle que le parece "lindo" | VIDEO

Ladrón intentó robar una camioneta, pero no supo manejarla y la policía logró atraparlo | VIDEO