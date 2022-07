Ladrón intentó robar una camioneta, pero no supo manejarla y la policía logró atraparlo | VIDEO

Todo le salió mal a este ladrón que despojó a un hombre de su auto a mano armada. El malhechor no sabía manejar, o por lo menos no tenía idea de cómo utilizar el vehículo con el que pretendía huir.

Lo anterior, que parece una escena sacada de una comedia, se hizo viral en redes sociales. En las imágenes, el individuo realizó todo lo que estaba en sus manos para llevarse el automóvil, pero no lo logró.

En el clip se observa que un camioneta color negro le cierra el paso a otra plateada; de repente, un hombre vestido con mezclilla se baja con un arma de fuego y se dirige a la víctima. Todo el crimen iba bien hasta que el agresor tuvo que manejar el vehículo que pretendía robarse.

El asaltante entró a la camioneta e intentó arrancarla, y ésta se movió un poco para atrás, se observa que se apaga; de nueva cuenta, intentó encenderla y el auto nuevamente retrocedió. Posiblemente, era de caja manual o estándar, por ello no logró arrancarla.

Al final, el ratero no tenía conocimientos básicos de cómo manejar, o simplemente no sabía manejar estándar, y se bajó de la camioneta. El sujeto no midió el tiempo de sus maniobras y de un momento a otro, tras darse por vencido, llegó una patrulla.

Enseguida, el atracador bajó de la camioneta con las manos hacia arriba y se tiró pecho tierra, ya que las autoridades lo detuvieron en pleno crimen.

De acuerdo con los comentarios de los usuarios, el video fue captado en Brasil, además de que presuntamente la camioneta era automática y no estándar. Lo cierto es que el malhechor no contaba con que no podría manejar el vehículo.

